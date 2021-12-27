Фильм о Сергее Бодрове-младшем выйдет 28 декабря

Документальный фильм "Нас других не будет", посвященный российскому актеру, режиссеру и сценаристу Сергею Бодрову-младшему, выйдет в онлайн-кинотеатре KION 28 декабря.

Лента создана из архивных материалов, интервью и приурочена ко дню рождения Бодрова. 27 декабря 2021 года ему могло бы исполниться 50 лет.

Большая часть архивных материалов посвящена съемкам фильмов Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2", которые принесли актеру всенародное признание. Также показана работа над фильмом "Связной", во время съемок которого группа попала под ледник Колка в Кармадонском ущелье.

- Фильм представляет собой калейдоскоп архивных и свежих интервью и создает впечатление уютного вечера памяти - без масок скорби, но с теплыми воспоминаниями, - сообщается в описании.

В создании "Нас других не будет" приняли участие близкие Сергея Бодрова, а также художница по костюмам Надежда Васильева, продюсер кинокомпании СТВ Сергей Сельянов, рок-музыкант Вячеслав Бутусов, оператор-постановщик Сергей Астахов. Зрители также увидят интервью самого Бодрова, а также его ближайшего друга режиссера Алексея Балабанова (он скончался в 2013 году).

"Нас других не будет" стал фильмом открытия 32-го "Кинотавра".