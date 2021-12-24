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Что в кино: "Последний богатырь 3", "Зверопой 2", "Реальная любовь"

Журнал
    24.12.2021, 18:32
Текст:   Дмитрий Сосновский
В предновогоднюю неделю в кинотеатрах много лёгких фильмов - от классики до долгожданных хитов.

"Последний богатырь: Посланник тьмы"

С третьим фильмом и без того весьма странненькая диснеевская франшиза превратилась уж совсем во что-то дикое. Прямо перед самой свадьбой Ивана Ильича Муромца на красавице Василисе невесту похищает злодейка Галя верхом на чёрном летающем псе. С ней вместе замечен загадочный тёмный рыцарь. Злодейка скрывается в современной Москве, куда следом устремляются герои: сам Иван, Баба Яга, добрый Кащей, водяной Бурунов и волхв Трибунцев.

Таким образом новый "Последний богатырь" из классического фэнтези переезжает в декорации фэнтези городского. И иногда с успехом новый сеттинг эксплуатирует - сцена с кикиморами, например, вообще замечательная. Есть и другие локальные удачи - все, впрочем, построенные на одном и том же принципе: пришельцы из сказки с недоумением открывают новый для себя мир. Ну и гвоздь программы, конечно, Филипп Киркоров - одновременно в роли самого себя и Жар-Птицы. Зрелище совершенно чудовищное, но оторваться невозможно, даже несмотря на сатанинскую затянутость сцены.

В целом "Посланник тьмы" сюжетно представляет собой ещё более сумбурную кашу, чем предшествующие две части, откуда попеременно выскакивает что ни попадя - то отсылка на второго "Терминатора", то заимствование из "Бойцовского клуба". Но если вы всё-таки непременно хотите увидеть, как Филипп Киркоров сносит яйцо, а Сергей Бурунов похотливо кривляется, не пропустите.

"Зверопой 2"

Симпатичный мюзикл компании Illumination ожидаемо прирос сиквелом - таким же музыкальным и симпатичным. Гендиректор театра в лице мечтательной коалы вместе со своим провинциальным театром отправляется покорять культурную столицу, где заправляет злой и очень влиятельный продюсер-волк. Разношёрстной творческой команде с парой новичков и львом-рокером в качестве приглашённой звезды снова приходится делать зрелищный концерт, попутно преодолевая страхи и комплексы. Всем, кому первая часть понравилась, можно смело идти на вторую.

"Триумф"

Фото: kinopoisk.ru

Премилая французская комедийная драма, мелькнувшая на недавнем ММКФ. Она основана на реальных событиях, произошедших в Швеции. Актёр-неудачник приглашается в тюрьму руководить труппой заключённых. Ставить решено не абы что, а "В ожидании Годо" Беккета, что уже само по себе смешно. Трогательная история, где много забавного, хотя и печального немало, украшена лёгким клюквенным привкусом: один из заключённых - русский, и он чрезвычайно колоритен.

"Разыскивается Санта!"

Фото: kinopoisk.ru

Итальянский семейный фильм про вора (Марко Джаллини из "Идеальных незнакомцев"), вышедшего из тюрьмы и познакомившегося с Сантой. И это знакомство его, разумеется, перевоспитывает, учит ценить близких и помогает найти призвание. Типовое до скуки праздничное "доброе" кино.

"Нас других не будет"

Фото: kinopoisk.ru

27 декабря - 50 лет со дня рождения Сергея Бодрова, и именно в этот день зрителям представится ещё одна возможность посмотреть документальную ленту Петра Шепотинника об одном из самых обаятельных актёров своего поколения. Фильм, открывавший минувший "Кинотавр", содержит ранее не публиковавшиеся кадры, интервью с Вячеславом Бутусовым и другими близкими Бодрова.

"Реальная любовь"

Фото: kinopoisk.ru

Возвращается на российские большие экраны самый, пожалуй, знаменитый из большой линейки британских мелодраматических ромкомов. С безумным кастом (кого тут только нет: Хью Грант, Кира Найтли, Мартин Фримен, Колин Фёрт, Алан Рикман, Лиам Нисон, Эмма Томпсон, Билл Найи и даже Билли Боб Торнтон пожаловал из-за океана). Поклонникам жанра смотреть и пересматривать обязательно - время самое подходящее.

Также в кино - российская новогодняя комедия "Мой папа не подарок".

О других недавних премьерах читайте в наших материалах.

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