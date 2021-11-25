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Опубликованы новые русские трейлер и постер "Зверопоя 2"

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    25.11.2021, 10:40
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Universal Pictures International Russia Фото: Universal Pictures International Russia
Фото: Universal Pictures International Russia

В Сети опубликованы третий русский трейлер и новый постер продолжения хита студии Illumination "Зверопой" (Sing).

Во втором мультике знакомые герои "отправляются в мировую столицу развлечений, завербовав легендарного рок-музыканта", чтобы "взорвать сцену новым бомбическим шоу".

При этом в анонсе отмечается: "Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у тебя лапки, а еще сложнее, когда твоя верная помощница древнее печатной машинки". Вдобавок "твоя труппа - это танцующий без остановки пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница, верзила-гангстер и многодетная мама, чьи дети - поросята в прямом смысле слова".

Предыдущие трейлеры на русском языке - здесь и здесь, англоязычный трейлер - здесь.

Премьера в РФ - 23 декабря.

Фото: Universal Pictures International Russia

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