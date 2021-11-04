Вышел новый русский трейлер продолжения "Зверопоя"

Концентрированной милоты вам: на YouTube-канале Universal Pictures Russia появился второй локализованный трейлер продолжения хитового анимационного мюзикла 2016 года "Зверопой".

Режиссер и сценарист предприятия - клипмейкер Гарт Дженнингс, сделавший первый фильм. На оригинальной озвучке: коала Бастер - Мэттью Макконахи, Тэрон Эджертон - горилла Джонни, Риз Уизерспун - свинья Розита, Ник Кролл - свин Гюнтер, Скарлетт Йоханссон - дикобразиха Эш, Бобби Каннавале - волк Джимми, Боно - лев Клэй.

Благодаря Бастеру и его артистам, "Новый театр Муна" стал местным хитом, так что теперь у них новая, еще более амбициозная цель - премьера шоу в театре "Кристал Тауэр" в гламурном Редшор-сити. Для чего нужна настоящая величина вселенского ранжира, а именно - "самая замкнутая в мире рок-звезда", тот самый Клэй.

Отмечено, что озвучка рок-льва - это первая серьезная работа Боно для анимации.

В кино - с 23 декабря.

Предыдущий ролик смотрите здесь.