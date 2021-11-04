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Вышел новый русский трейлер продолжения "Зверопоя"

Новости
    04.11.2021, 19:40
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Концентрированной милоты вам: на YouTube-канале Universal Pictures Russia появился второй локализованный трейлер продолжения хитового анимационного мюзикла 2016 года "Зверопой".

Фото: youtube.com/ Netflix Russia
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Режиссер и сценарист предприятия - клипмейкер Гарт Дженнингс, сделавший первый фильм. На оригинальной озвучке: коала Бастер - Мэттью Макконахи, Тэрон Эджертон - горилла Джонни, Риз Уизерспун - свинья Розита, Ник Кролл - свин Гюнтер, Скарлетт Йоханссон - дикобразиха Эш, Бобби Каннавале - волк Джимми, Боно - лев Клэй.

Благодаря Бастеру и его артистам, "Новый театр Муна" стал местным хитом, так что теперь у них новая, еще более амбициозная цель - премьера шоу в театре "Кристал Тауэр" в гламурном Редшор-сити. Для чего нужна настоящая величина вселенского ранжира, а именно - "самая замкнутая в мире рок-звезда", тот самый Клэй.

Отмечено, что озвучка рок-льва - это первая серьезная работа Боно для анимации.

В кино - с 23 декабря.

Предыдущий ролик смотрите здесь.

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