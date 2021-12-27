Финансист назвал худшие валюты 2021 года

Кубинское песо в 2021 году подешевело к доллару на 96%, что стало худшим результатом среди остальных валют. Об этом агентству "Прайм" рассказал начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Второе место среди "аутсайдеров" занял ливийский динар, который обесценился к доллару на 71%. Этому поспособствовал разрыв между официальными курсами и курсами черного рынка, который лишь обострил кризис ликвидности и привел к росту коррупции в стране, объяснил эксперт. На третьей строчке оказалась турецкая лира, подешевевшая к доллару на 49%. Шульгин напомнил, что ключевая ставка в Турции в этом году снизились с 19 до 15%.

"Причиной снижения курса лиры является неортодоксальная денежно-кредитная политика в Турции, которая осуществляется под сильным давлением президента страны", - пояснил финансист.