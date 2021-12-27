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27 декабря 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 425-ФЗ "О внесении изменения в статью 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 21 декабря 2021 г.
Опубликован 27 декабря 2021 г.

Документ является поправкой к

Административный кодекс

Принят Государственной Думой 14 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года

Внести в абзац первый части 7 статьи 9.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2015, N 45, ст. 6208) изменение, изложив его в следующей редакции:

"7. Неосуществление потребителем газа действий по полному или частичному ограничению отбора газа в случаях, предусмотренных законодательством о газоснабжении, либо воспрепятствование осуществлению поставщиком и (или) газораспределительной организацией мероприятий по полному или частичному ограничению подачи (поставки) газа при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения такого ограничения, -".

Президент Российской Федерации В. Путин