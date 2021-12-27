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27.12.2021 16:49
Рубрика: Экономика

"Газпром" отбирает рекордный объем газа из хранилищ из-за аномальных холодов

Текст: Евгения Думанская

Производственный комплекс "Газпрома" перешел на режим осенне-зимних максимумов из-за низких температур. Например, как сообщили в пресс-службе компании, в Санкт-Петербурге в ночь на 26 декабря была самая холодная погода за последние 19 лет.

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В регионах действия Единой системы газоснабжения России температура воздуха опускается до 17 градусов ниже нуля.

"Это на 9 градусов ниже климатической нормы для этого периода", - говорится в сообщении.

Чтобы обеспечить поставки в условиях аномальных холодов, "Газпром" вывел суточный отбор из российских подземных хранилищ газа (ПХГ) на максимум за последние пять лет. При этом суточные поставки потребителям превышали 1,656 млрд куб. м.

Как добавили в "Газпроме", одновременно идут рекордные поставки зарубежным потребителям. В Европу газ поставляется в полном объеме согласно заявкам в рамках договоренностей.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Бизнес Крупные компании Компании Нефть и газ Газпром

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