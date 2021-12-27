Где еще, кроме "Брата", снимался Сергей Бодров-младший

27 декабря Сергею Бодрову-младшему исполнилось бы 50 лет. Каким бы он был сейчас? Задавать этот вопрос как будто спрашивать, а каким был бы Виктор Цой, если бы дожил до сегодняшнего дня. Два кумира, погибшие на излете и сопоставимые по степени влияния на умы и сердца нескольких поколений. Бодрову-младшему было тридцать, когда его не стало. Настиг ледник - страшная груда льда и камней, накрывшая Кармадонское ущелье, где он снимал свой второй фильм "Связной" по своему же сценарию - криминально-философскую притчу о дружбе. Бесстрашный, отчаянный, мужественный, он хотел снимать в самых экстремальных условиях.

Бодров-младший снялся почти в 15 фильмах, защитил диссертацию по венецианской живописи эпохи Возрождения, которую потом издала мать актера, написал сценарии к нескольким фильмам. Его любили. Ему посвящали книги и песни.

"РГ" предлагает вспомнить фильмы, в которых играл Сергей Бодров-младший.

"Кавказский пленник" (1996)

Когда режиссер Сергей-Бодров-старший выехал в Дагестан для съемок своего фильма по мотивам одноименной повести Льва Толстого, его сын попросился поехать с ним и был готов заниматься чем угодно. Но неожиданно стал партнером для Олега Меньшикова. Первая Чеченская война. Двое российских военнослужащих - контрактник Саня и рядовой Иван попадают в плен к Абдул-Мурату, жителю горного аула, чей сын тоже в плену. Фильм снимали в условиях реальной войны. Ленту от России даже выдвигали на премию "Оскар".

"Брат" (1997)

Культовая картина, в которой, как в зеркале, отразилось все бытие 90-х годов. Блестящий дуэт Виктора Сухорукова и Сергея Бодрова-младшего. Картина получила Гран-при на Сочинском кинофестивале. Бодров взял приз за лучшую мужскую роль там же в Сочи, а в Чикаго - премию "Золотой Овен". Прямолинейный и честный Данила Багров, "киллер с детским лицом", "ранимый" убийца, нашёл смысл жизни в защите униженных и оскорбленных. Он, подобно героям лучших классических произведений литературы, правду искал, только с оружием в руках. Фильм быстро разобрали на цитаты. "В чем сила, брат?". "В правде" - эти слова до сих пор отзываются в душе тех, кто застал страшные и кровавые 90-е.

"Восток-Запад" (1999)

Француз Режис Варнье снял драму о русских эмигрантах, которые во второй половине 1940-х годов решили вернуться на родину. Но в стране, где бесчинствует сталинизм, их никто не ждет. Кто-то окажется в лагере, кто-то будет расстрелян… Врач Алексей Головин (Олег Меньшиков) пока этого не знает. Зато юный Саша (Сергей Бодров-младший) наоборот мечтает о побеге за границу.

"Сестры" (2001)

Картина, снятая Бодровым-младшим по мотивам "Брата". Сценарий тоже написал Сергей, почти за две недели. Финал помог придумать Виктор Сухоруков. Это история двух единоутробных сестер - Светы (13 лет) и Дины (8 лет). Отец Дины и отчим Светы, Алик выходит из тюрьмы и возвращается домой к любимой жене и дочери, но бандиты подозревают его в краже общака. Они требуют возвратить деньги, угрожая украсть Дину. Бодров снялся в фильме в маленькой роли Данилы Багрова. В картине сыграли Оксана Акиньшина, Екатерина Горина, Роман Авдеев. Саундтреком "Сестер" стали песни Виктора Цоя. Жестокая правда жестокого времени на фоне пейзажей бандитского Петербурга.

"Война" (2002)

Алексей Балабанов снял фильм о Второй Чеченской войне. Бодров в нем сыграл еще одного пленника, который парализован из-за ранения в позвоночник. Балабанов снимал картину предельно натуралистичную. Он встречался с бывшими пленными, командующими войсками и собирал их воспоминания, вся съемочная группа отсматривала видеокассеты, где боевиками запечатлены сцены жутких расправ над пленными. Роль в этой картине признали одной из лучших в фильмографии Сергея Бодрова. Но все премии получил его отец - режиссер Сергей Бодров-старший после кончины сына.