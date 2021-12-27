"Генералиссимус Суворов" пойдет служить на Тихий океан

Подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" усилит Тихоокеанский флот - твердую уверенность в этом выразил главком ВМФ Николай Евменов на выводе со стапеля нового корабля, что построен на "Севмаше" по проекту ЦКБ "Рубин" и будет вооружен стратегическим ракетным комплексом "Булава".

Это второй серийный ракетоносец, который был заложен и строился по усовершенствованному проекту 09552 "Борей-А". Идущий перед ним "Князь Олег" уже принят в состав ВМФ и 21 декабря поднял Андреевский флаг - в один день с АПЛ "Новосибирск" (проект "Ясень-М" конструкторского бюро "Малахит").

Оба только что переданных корабля, судя по прошлому опыту, какое-то время будут оставаться на Севере, а потом должны совершить межфлотский переход. Как это сделали в свое время ракетоносцы "княжеской" серии "Александр Невский" и "Владимир Мономах", построенные по исходному проекту 955 "Борей" и теперь несущие службу на восточных рубежах.

Поздравляя корабелов и экипаж крейсера "Генералиссимус Суворов" с завершением важного этапа работ, адмирал Евменов выразил надежду, что и все предстоящие задачи будут успешно решены: с началом летней навигации, как только позволит ледовая обстановка в Белом море, корабль выйдет на испытания, а к концу года будет передан флоту. Об этом же на коллегии минобороны 21 декабря говорил и министр Сергей Шойгу: прием в состав ВМФ атомного крейсера "Генералиссимус Суворов" - приоритетная задача.

Добавим, что в 2021 году на "Севмаше" заложили еще два ракетоносца - "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" (продолжение серии "Борей-А") - и вывели из эллинга для достройки на плаву и последующих испытаний многоцелевой "Красноярск".

- Мы работали без праздников и выходных, чтобы выполнить сдаточную программу, - сказал по этому поводу генеральный директор верфи Михаил Будниченко. - Четыре дня назад старт подлодкам "Князь Олег" и "Новосибирск" дал президент России. И вот сегодня еще одно важное событие: второй серийный корабль проекта "Борей-А" подошел к новому этапу - началу большого цикла испытаний. У набережной предприятия и в море "Генералиссимус Суворов" будет проверен во всех режимах...

Перед тем, как гендиректор "Севмаша" дал команду "Стапель на ход!", по заведенной традиции бутылку шампанского о кормовой руль нового корабля разбил его командир - капитан I ранга Виктор Артемов.