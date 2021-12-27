Главный полицейский следователь рассказал о резонансных делах

Заместитель министра внутренних дел РФ - начальник Следственного департамента МВД России генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев рассказал о расследовании резонансных уголовных дел и объяснил, почему нужны более оперативные меры всех ведомств при расследовании киберпреступлений.

Сергей Николаевич, одним из самых громких уголовных дел конца года стало дело бывшего заместителя министра просвещения Марины Раковой. Как идет расследование дела?

Сергей Лебедев: Недавно следователь Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве предъявил Марине Раковой новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Некоторые спикеры пытаются придать расследованию данного уголовного дела какой-то политический окрас. Это вызывает лично у меня недоумение. Имело место банальное разворовывание государственных денег путем заключения липовых контрактов, работы по которым не производились. А также посредством фиктивного трудоустройства своих "нужных" людей в вузы.

Следствием совместно с оперативными сотрудниками в настоящее время исследуется деятельность этих казнокрадов на предмет выявления иных возможных эпизодов преступной деятельности.

Хотелось бы спросить про финансовые пирамиды. Такое ощущение, что у них началось второе рождение. Большинство наших граждан сталкивались с деятельностью финансовых пирамид в 90-е годы прошлого столетия - достаточно вспомнить "МММ", "Хопёр инвест", "Русский Дом Селенга", "Властелина" и другие печально известные аферы. Продолжают ли граждане вкладывать деньги в подобного рода организации?

Сергей Лебедев: К сожалению, да. Конечно, способы отъема денег у граждан сильно изменились, но размах мошеннических действий иногда поражает. Например, так называемая финансовая пирамида Finiko.

В настоящее время привлекаются к уголовной ответственности четверо фигурантов, в отношении которых судом избрана мера пресечения заключения под стражу. Трое их сообщников объявлены в международный розыск. Объясню, как она работала.

Злоумышленники гарантировали инвесторам проекта "Финико" получение сверхприбыли от 3 до 5 процентов в день за счет игры на криптовалютных и фондовых биржах и предлагали конвертировать имеющиеся у них фиатные денежные средства (рубли, доллары) в криптовалюту - биткоины.

Приобретенные биткоины требовалось перевести на адреса криптокошельков, сгенерированных платформой "Финико".

После осуществления указанных транзакций участнику "Финико" в личном кабинете начислялась созданная преступной группой вымышленная валюта "Цифрон", которая по заверениям фигурантов приравнивалась к 1 $ США.

В деле Марины Раковой имело место банальное разворовывание государственных денег путем заключения липовых контрактов, трудоустройства "нужных" людей

Вкладчикам гарантировалось, что после получения обещанной прибыли заработанные "Цифроны" могут быть конвертированы в криптовалюту и начислены на их счета.

Однако руководители проекта и их сообщники взятые на себя обязательства не выполнили, похитив деньги не менее десяти тысяч граждан, среди которых помимо жителей более 70 регионов Российской Федерации - жители Германии, Австрии, Венгрии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, США и других стран.

Сумма ущерба превысила 1 миллиард рублей­.

В сентябре с учетом масштабности преступления дальнейшее расследование дела, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Республике Татарстан, мной было поручено Следственному департаменту МВД России.

Для обеспечения интересов потерпевших в части исковых требований и других имущественных взысканий наложены аресты на объекты недвижимости, транспорт, доли в уставных капиталах, денежные средства и цифровую валюту (биткоины), принадлежащие обвиняемым и аффилированным им лицам общей стоимостью свыше 250 миллионов рублей. Расследование продолжается. Не сомневаюсь, что организаторы и участники финансовой пирамиды предстанут перед судом.

Но ваше ведомство уже не раз "разбирало по кирпичику" такие пирамиды и ловило их создателей?

Сергей Лебедев: Опыт расследования таких дел наши следователи действительно имеют богатейший. К примеру, Следственным департаментом МВД России окончено предварительное расследование дела по обвинению организатора и пяти участников преступного сообщества, создавших финансовую пирамиду, по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества).

Следствием установлено, что участники преступного сообщества совместно с сообщниками с апреля 2016 по октябрь 2017 года на основании договоров передачи личных сбережений привлекли через кредитные потребительские кооперативы "Восточный фонд сбережений", "Тихоокеанский сберегательный" и "Саратовский сберегательный" денежные средства около двух тысяч граждан на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Для расширения масштабов мошенничества и придания видимости законности своей деятельности фигуранты производили выплату части пайщиков процентов за счет привлеченных денежных средств новых пайщиков. При этом реальная деятельность, связанная с получением прибыли, не осуществлялась. Часть денежных средств была похищена и использована в личных целях аферистов.

Для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на денежные средства, земельные участки, объекты недвижимости, объекты незавершенного строительства, транспортные средства и доли в уставных капиталах юридических лиц.

В настоящее время уголовное дело, состоящее из 1305 томов, с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сергей Николаевич, какое направление работы следствия в системе МВД России вы бы назвали самым актуальным?

Сергей Лебедев: Приоритетных задач несколько. Одной из них является борьба с преступлениями, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Рост числа зарегистрированных преступлений этого вида отмечается на протяжении последних нескольких лет, в том числе и в текущем году.

В январе - ноябре 2021 года зарегистрировано 494,1 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 7,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 24,4 процента в январе - ноябре 2020 года до 26,7 процента. Практически все такие преступления (98,3 процента) выявляются органами внутренних дел. Путем кражи совершено 145 836 преступлений (-7,6 процента), мошенничества - 225 133 (+4,5 процента). Данными способами совершено более 75 процентов от всех преступлений, где использовались ИТ-технологии.

Генерал-лейтенант Сергей Лебедев руководит всем следствием в МВД России. Фото: Александр Корольков

Только за январь - ноябрь раскрыто почти 121 тысяча преступлений, совершенных в указанной сфере (всеми правоохранительными органами), а количество выявленных лиц, их совершивших, превысило 85 тысяч.

Действительно, телефонные мошенники не дают вздохнуть ни старым, ни молодым. Есть дела, когда таких аферистов поймали?

Сергей Лебедев: Одно из таких дел сейчас расследуется в управлении по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России.

Следствием установлено, что участники преступной группы, представляясь по телефону сотрудниками правоохранительных органов, убеждали граждан в том, что правоохранители преследуют группу мошенников, пытающихся похитить деньги с банковских счетов. Якобы во избежание хищения было необходимо денежные средства со своих банковских счетов посредством банковских терминалов перевести на "страховые" банковские счета, фактически подконтрольные соучастникам и оформленные на подставных лиц. Также гражданам предлагалось срочно оформить в ближайшем отделении банка кредит на максимальную сумму, а полученные кредитные деньги перевести на "безопасные" счета.

Таким способом участники преступной группы в 2019-2021 годах похитили у жителей более 45 регионов России деньги от нескольких тысяч до нескольких миллионов рублей. По делу пятеро участников преступной группы задержаны и арестованы, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УПК РФ. Расследование продолжается.

Рассказывая читателям "РГ" о достижении определенных и существенных успехов по противодействию IT-преступности, ни в коей мере не хочу сказать, что проблема обеспечения безопасности наших граждан в виртуальном пространстве полностью решена. Сегодня удается раскрыть лишь 25,9 процента таких преступлений.

Какие проблемы не позволяют раскрывать подобные преступления более успешно?

Сергей Лебедев: Одна из основных сложностей - длительность получения органами внутренних дел сведений о принадлежности банковских счетов и движении денежных средств по ним, детализации телефонных переговоров, информации от интернет-провайдеров.

Инициированная и проводимая МВД России на протяжении ряда лет работа по организации обмена информацией с учреждениями и организациями в электронном виде, не получила своего завершения, так как ряд банков уклонились от этого.

На сегодняшний день телефонными мошенниками совершено более 75 процентов от всех преступлений, где использовались ИТ-технологии

В настоящее время считаю, что эта идея, так и не получив реализации, устарела. Перевод обмена информацией в электронную форму при сохранении прежних процессуальных подходов уже не принесет значимого результата вследствие кратно возросшего количества киберпреступлений, изменения их видового состава.

Уверен, для существенного повышения эффективности работы по раскрытию и расследованию преступлений, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий необходимо внедрить новые способы работы. Они должны быть основаны на анализе больших объемов информации, содержащейся в ведомственном банке данных, а также в базах данных банковских учреждений и операторов связи.

Противодействие киберпреступности требует изменения законодательной базы, расширения технических возможностей с целью создания эффективного аналитического инструмента для оперативного получения и анализа в онлайн-режиме сведений, имеющих значение для уголовного дела.

Результатами проводимой работы должны стать внесение изменений в федеральное законодательство. Они должны позволить правоохранительным органам получать информацию в режиме реального времени из баз данных банковских учреждений и операторов связи. То есть необходимо введение в эксплуатацию инновационного программного комплекса путем интеграции баз данных банковских учреждений и операторов связи в федеральную платформу, содержащую сведения о совершенных преступлениях в сфере ИТТ.

Анализ имеющейся в программном комплексе информации в режиме реального времени позволит, правоохранителям, с одной стороны, оперативно получать значимые сведения, направленные на раскрытие преступлений в сфере ИТТ и установление виновных лиц. А также незамедлительно инициировать блокирование счетов, используемых злоумышленниками, принимать меры по возмещению ущерба, причиненного гражданам.

С другой стороны, содержащаяся в объединенной базе информация об используемых преступниками счетах, абонентских номерах, сайтах и пр. позволит банковским учреждениям и операторам связи проводить системную работу по профилактике и пресечению криминальных инцидентов.

Естественно, безопасность функционирования такого инструментария и обеспечение законности использования содержащейся в нем информации должны быть комплексно обеспечены.

Эта идея не является абсолютно новой, некоторые государства уже идут по подобному пути.

Министерством внутренних дел РФ подготовлены законодательные инициативы по организации такого обмена информацией. Готовится еще ряд предложений, направленных на предупреждение преступлений с использованием ИТТ, а также повышение эффективности их раскрытия и расследования.

Это совсем новые предложения, кого они будут касаться?

Сергей Лебедев: Следственный департамент МВД России в настоящее время изучает целесообразность введения административной ответственности за передачу лицом своей персональной банковской карты, а также доступа к банковскому счету третьим лицам, что позволяет им распоряжаться чужим счетом/картой в противоправных целях. Разрабатываются предложения по повышению безопасности банковского обслуживания и модернизации антифрод-систем, а также ряд иных мер, направленных на защиту граждан от аферистов.