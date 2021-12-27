Граждане перед Новым годом стали чаще обращаться за кредитами

В преддверии Нового года россияне стали чаще обращаться за кредитами на покупку товаров в магазинах, следует из расчетов Национального бюро кредитных историй для "Российской газеты". Если со 2 по 8 ноября граждане подали 1,23 млн заявок на ссуды в торговых точках, то с 21 по 27 декабря - уже 1,64 млн (+33%). Но уже в следующем году ситуация может измениться из-за требований Банка России.

В банке "Русский стандарт" и Уральском банке реконструкции и развития (УБРР) подтвердили увеличение спроса россиян на кредиты в торговых точках. В УБРР уточнили, что россияне берут в кредит электронику и бытовую технику, ювелирную продукцию, мебель, покупают в кредит зарубежные туры. Перед Новым годом число заявок на POS-ссуды растет на 30-50%.

"Проверка банка по таким займам минимальна: кредитная организация оценивает уровень просрочки, открыто ли по ним исполнительное производство, - уточнили в банке. - Одобрение по ссудам на покупку товаров в магазинах может варьироваться от 60 до 80%. Если заем погашается своевременно, он помогает сформировать положительную кредитную историю, после чего клиенту с большей вероятностью одобрят потребительский нецелевой кредит".

Ставки по POS-кредитам сейчас составляют 11-17% годовых. Однако в условиях растущей инфляции покупательная способность населения продолжает сокращаться, поэтому для приобретения дорогих товаров первой необходимости в случае их неожиданной поломки (например, холодильника) приходится пользоваться заемными средствами, отмечает аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Наталья Богомолова: "В этом случае POS-кредит - удобный продукт: его можно получить прямо в магазине по паспорту".

Доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян отметил, что за POS-кредитами могут обращаться и заемщики, которым ранее банк отказал в традиционном кредите (в том числе по причине закредитованности). По данным Национального бюро кредитных историй, на одного клиента банка сейчас приходится 2,1 кредита.

17 процентов годовых сейчас составляет максимальная ставка по POS-кредитам

Однако в 2022 году ЦБ планирует обязать банки проверять долговую нагрузку потенциального заемщика, в том числе по POS-кредитам. Поэтому объемы POS-кредитов могут значительно снизиться, считает Джагитян.