Граждане перед Новым годом стали чаще обращаться за кредитами

В банке "Русский стандарт" и Уральском банке реконструкции и развития (УБРР) подтвердили увеличение спроса россиян на кредиты в торговых точках. В УБРР уточнили, что россияне берут в кредит электронику и бытовую технику, ювелирную продукцию, мебель, покупают в кредит зарубежные туры. Перед Новым годом число заявок на POS-ссуды растет на 30-50%.
"Проверка банка по таким займам минимальна: кредитная организация оценивает уровень просрочки, открыто ли по ним исполнительное производство, - уточнили в банке. - Одобрение по ссудам на покупку товаров в магазинах может варьироваться от 60 до 80%. Если заем погашается своевременно, он помогает сформировать положительную кредитную историю, после чего клиенту с большей вероятностью одобрят потребительский нецелевой кредит".
Ставки по POS-кредитам сейчас составляют 11-17% годовых. Однако в условиях растущей инфляции покупательная способность населения продолжает сокращаться, поэтому для приобретения дорогих товаров первой необходимости в случае их неожиданной поломки (например, холодильника) приходится пользоваться заемными средствами, отмечает аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Наталья Богомолова: "В этом случае POS-кредит - удобный продукт: его можно получить прямо в магазине по паспорту".
Доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян отметил, что за POS-кредитами могут обращаться и заемщики, которым ранее банк отказал в традиционном кредите (в том числе по причине закредитованности). По данным Национального бюро кредитных историй, на одного клиента банка сейчас приходится 2,1 кредита.
Однако в 2022 году ЦБ планирует обязать банки проверять долговую нагрузку потенциального заемщика, в том числе по POS-кредитам. Поэтому объемы POS-кредитов могут значительно снизиться, считает Джагитян.