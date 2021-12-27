Граждане перед Новым годом стали чаще обращаться за кредитами

Новости

Театр "Ленком" стал лауреатом премии Brand Awards 21:28
Набиуллина заверила, что ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц 21:19
В Японии запустили первый в мире автобус-поезд 21:14
Набиуллина: Инфляция по итогам года будет чуть больше 8% 21:06
В работе мессенджера Telegram произошел сбой 21:02
Роналду вручили приз лучшему бомбардиру в истории 20:42
Байден подписал оборонный бюджет на 770 миллиардов долларов 20:30
Правительство Греции объявило новые антиковидные меры 20:14
В Госдуму внесен законопроект об обращении с навозом 20:09
Упавший в Удмуртии вертолет с экипажем продолжат искать всю ночь 19:37
Минцифры опровергло информацию об утечке исходного кода госуслуг 19:21
СК начал проверку после гибели националиста Егора Просвирнина 19:17
Лавров обсудил с гендиректором ВОЗ признание "Спутника V" 19:10
В России предложили снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя 19:01
Швейцария готова принять у себя саммит Россия - НАТО 18:41
Дмитрий Мезенцев и Наталья Кочанова посетили древнейший город Беларуси 18:35
В зоопарке Берлина умерла самая старая белая медведица Европы 18:26
В центре Москвы погиб националист Егор Просвирнин 18:14
Прокурор попросил восемь лет колонии для бросившего файер в полицейских 18:12
Россельхознадзор ограничил ввоз птицы из ЕС из-за гриппа 18:08
Лавров назвал новые подходы ЕС в отношении РФ "политической камасутрой" 18:05
Судно, передававшее телеметрию с МКС, станет музеем 18:00
В Ростове прокуратура проверит жалобы горожан на уборку снега 17:54
Минобороны и Минстрой заключили соглашение о сотрудничестве 17:50
Назван самый ранний симптом "омикрона" 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
27.12.2021 20:00
Рубрика: Экономика

Граждане перед Новым годом стали чаще обращаться за кредитами

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 295(8646)
В преддверии Нового года россияне стали чаще обращаться за кредитами на покупку товаров в магазинах, следует из расчетов Национального бюро кредитных историй для "Российской газеты". Если со 2 по 8 ноября граждане подали 1,23 млн заявок на ссуды в торговых точках, то с 21 по 27 декабря - уже 1,64 млн (+33%). Но уже в следующем году ситуация может измениться из-за требований Банка России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В банке "Русский стандарт" и Уральском банке реконструкции и развития (УБРР) подтвердили увеличение спроса россиян на кредиты в торговых точках. В УБРР уточнили, что россияне берут в кредит электронику и бытовую технику, ювелирную продукцию, мебель, покупают в кредит зарубежные туры. Перед Новым годом число заявок на POS-ссуды растет на 30-50%.

Фото: Константин Михальчевский \ РИА Новости
Что делать, если нет возможности платить по кредиту

"Проверка банка по таким займам минимальна: кредитная организация оценивает уровень просрочки, открыто ли по ним исполнительное производство, - уточнили в банке. - Одобрение по ссудам на покупку товаров в магазинах может варьироваться от 60 до 80%. Если заем погашается своевременно, он помогает сформировать положительную кредитную историю, после чего клиенту с большей вероятностью одобрят потребительский нецелевой кредит".

Ставки по POS-кредитам сейчас составляют 11-17% годовых. Однако в условиях растущей инфляции покупательная способность населения продолжает сокращаться, поэтому для приобретения дорогих товаров первой необходимости в случае их неожиданной поломки (например, холодильника) приходится пользоваться заемными средствами, отмечает аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Наталья Богомолова: "В этом случае POS-кредит - удобный продукт: его можно получить прямо в магазине по паспорту".

Доцент департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Эдуард Джагитян отметил, что за POS-кредитами могут обращаться и заемщики, которым ранее банк отказал в традиционном кредите (в том числе по причине закредитованности). По данным Национального бюро кредитных историй, на одного клиента банка сейчас приходится 2,1 кредита.

17 процентов годовых сейчас составляет максимальная ставка по POS-кредитам

Однако в 2022 году ЦБ планирует обязать банки проверять долговую нагрузку потенциального заемщика, в том числе по POS-кредитам. Поэтому объемы POS-кредитов могут значительно снизиться, считает Джагитян.

Экономика Финансы Долги и кредиты Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования

Главное сегодня

Упавший в Удмуртии вертолет с экипажем продолжат искать всю ночь
Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента
Набиуллина заверила, что ЦБ не будет собирать данные о переводах физлиц
МИД РФ: США, Украина и НАТО услышали предложения России по безопасности
Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь
В ПФР рассказали, кто имеет право на прибавку в 25% к пенсии
Что изменится для авиапассажиров из-за пандемии при перелетах