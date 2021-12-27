iPhone могут лишиться важного элемента в следующем году

По данным источника, Apple посоветовала сразу нескольким сотовым операторам США подготовиться к запуску смартфонов, которые будут поддерживать только eSIM. В рамках постепенного перехода на бессимочные устройства сотовые операторы должны продавать устройства без физической симки, активировать тарифный план которых можно, подключившись к интернету через Wi-Fi.

В настоящее время линейка iPhone 13 поддерживает сразу несколько профилей "цифровых" SIM-карт, что позволяет владельцам подключить сразу несколько тарифов сотовой связи. Это очень удобно для путешественников - можно одновременно пользоваться и домашним, и местным тарифом.