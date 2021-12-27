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27.12.2021 17:56
Рубрика: Власть

Юристы советуют оформлять нотариально дорогие подарки

Текст: Владислав Куликов
Тревожная тенденция: дарители сегодня стали не просто требовать назад подарки, но зачастую обвинять бывших дорогих людей в краже. Потому юристы рекомендуют нотариально оформлять дорогие подарки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Член Ассоциации юристов России адвокат Вячеслав Голенев напомнил, что в практику вошли судебные иски от мужчин к бывшим подругам. Кавалеры через суд требуют от подруг вернуть назад свои дары, в том числе денежные.

Фото: iStock
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"Судебная практика однозначна: подарки в таких случаях не возвращаются, примеров тому масса (кроме случаев оформления письменного договора дарения), - говорит адвокат. - Однако сегодня дарители после ссоры стали часто писать заявления в полицию, обвиняя своих некогда близких в краже".

Кроме того, подарок может оспаривать не сам даритель, а его родные. Есть и другие подводные камни подарков. В преддверии Нового года об этом обязательно стоит помнить. Например, бывает, один человек делает подарок другому, а право собственности оставляет себе. Покупает машину в салоне, привязывает бантик к зеркалу и вручает любимой девушке ключи. При этом в ПТС значится его имя. Проходит время, союз распадается, и на этой машине "из отношений" уезжает он, а не она.

Еще официальный договор необходим, если подарок от юридического лица, а его цена превышает 3000 рублей. Скажем, если работодатель дарит вам ноутбук за отличные результаты работы.

"Нотариальный договор дарения защищает добросовестного одаряемого, - рассказывают в Федеральной нотариальной палате. - Это особенно актуально, когда дорогостоящими подарками обмениваются люди, не связанные родственными узами. Нотариус проводит большую предварительную работу. В частности, проверяет, не находится ли "подарок" в залоге и есть ли у дарителя право им распоряжаться. Если имущество находится в общей совместной собственности, согласны ли другие владельцы, чтобы его кому-то отдали".

Тревожная тенденция: дарители после ссор стали обвинять бывших близких в краже вещей

В договоре, рассказывают эксперты, подробно описывается, кто кому и что дарит. Важно понимать, что дарение - безвозмездный формат. Даритель не может выдвигать встречные требования, ожидать в ответ деньги или услуги. Нельзя отнимать подарок из-за конфликта или развода. Нотариальный акт обладает повышенной доказательной силой в суде, а значит, его сложно оспорить. Так что подарок, оформленный с помощью нотариуса, это практически навсегда. Надо очень постараться, чтобы потерять право на свой подарок. "Закон предусматривает буквально несколько причин для возврата подарка, и те - по решению суда, - рассказывают в ФНП. - Во-первых, если получатель умышленно причинил дарителю телесные повреждения, покушался на его жизнь или жизни его близких. Во-вторых, если подарок имеет для дарителя неимущественную ценность, например, это фамильная драгоценность, а одаряемый пытается его уничтожить".

Еще любопытный момент: подарить жене - это все равно что подарить себе. По закону имущество, приобретенное в браке, считается совместно нажитым. И если что-то подарить второй половине, оно все равно останется общим. Так что подарок супруге лучше заносить в брачный договор.

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