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27.12.2021 12:04
Рубрика: Культура

К 50-летию Сергея Бодрова-младшего в Сети выйдет фильм о нем

Текст: Сусанна Альперина

Сегодня, 27 декабря, Сергею Бодрову-младшему могло бы исполниться 50 лет. К юбилею актера, режиссера и сценариста онлайн-кинотеатр Premier уже завтра, 28 декабря, представит зрителям документальный фильм "Нас других не будет".

Фото: Александра Яковлева/ ИТАР-ТАСС
Где еще, кроме "Брата", снимался Сергей Бодров-младший

Сергей Бодров-младший, наряду с режиссером Алексеем Балабановым - один из главных героев картины. Фильм Петра Шепотинника создан из архивных материалов и ранее не публиковавшихся интервью. Картина "Нас других не будет" была фильмом открытия 32-го открытого кинофестиваля "Кинотавр", и о ней неоднократно писала "РГ".

Документальная кинолента повествует, в частности, о звезде фильмов "Брат" и "Брат-2" Сергее Бодрове-младшем, трагически погибшем в 2002 году. "Нас других не будет" - этот фильм можно назвать диалогом-размышлением о личности актера, к которому присоединяются его близкие друзья и соратники. В фильме приняли участие: продюсер Сергей Сельянов, художник по костюмам Надежда Васильева, композитор Вячеслав Бутусов, оператор Сергей Астахов и другие.

Основная часть архивных материалов, которые представлены в фильме, посвящена съемкам картин "Брат" и "Брат-2" Алексея Балабанова. Именно роль Данилы Багрова подарила Сергею Бодрову признание и народную любовь. Также в документальной ленте рассказывается о работе над фильмом "Связной", во время съемок которого погиб актер. Тогда ледник Колка сошел в Кармадонском ущелье Северной Осетии.

Герои "Нас других не будет" делятся воспоминаниями о Сергее. Для кого-то он был близким человеком, другом, для кого-то - коллегой. Каждый рассказывает о своем впечатлении об актере, что он значил для них в личном и профессиональном плане, какие мысли с ними разделял, что любил Сергей, во что верил. Эти рассказы смешиваются с фрагментами интервью разных лет самого актера.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Петр Шепотинник назначен программным директором Московского кинофестиваля

Режиссер фильма "Нас других не будет" - киновед, телеведущий и автор документальных телепрограмм Петр Шепотинник ("Хамдамов на видео", "Царское дело", "Хуциев. Мотор идет!") и других. Вячеслав Бутусов написал специально для фильма музыку. Продюсеры фильма и авторы идеи - Евгений Никишов и Валерий Федорович.

Кстати, буквально на днях фильм "Нас других не будет" и его автор Петр Шепотинник получили награду Гильдии киноведов и кинокритиков России в номинации "Критики - режиссеры".

Культура Кино и ТВ Документальное кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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