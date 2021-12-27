Кабмин упростит для регионов схему получения денег на ликвидацию свалок

"Если объект, действительно, влияет на здоровье, влияет на окружающую среду - его нужно ликвидировать. То есть, не нужно заставлять готовить большую проектную документацию, чтобы признать очевидный факт, что этот объект влияет действительно на здоровье людей, мешает развитию нормальной комфортной среды в конкретном городе", - отметила чиновница.

Сейчас, чтобы включить какой-либо объект в реестр объектов накопленного вреда, регионы должны составить необходимую документацию. В результате регионы и муниципалитеты несут дополнительные затраты.

"И мы в рамках проекта "Генеральная уборка" упрощаем это", - уточнила Абрамченко.

"Генеральная уборка" - масштабный проект, который вошел в перечень инициатив правительства России до 2030 года.