Кабмин выделил около 500 млн рублей для поддержки малого и среднего бизнеса

Для поддержки малого и среднего бизнеса правительство выделило еще около 500 миллионов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Средства предназначены для льготной программы кредитования, по которой государство помогает снизить ставки по займам для предприятий из приоритетных отраслей: обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, науки и техники, здравоохранения, образования, внутреннего туризма и бытовых услуг.

"Видим, что льготная кредитная программа пользуется высокими интересом у предпринимателей", - подчеркнул глава правительства. В ней участвуют не только владельцы малых и средних предприятий, но и самозанятые граждане. Для предпринимателей это дополнительные ресурсы на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств.

"Кредитный портфель программы уже превысил триллион рублей, а общий объем субсидирования со стороны государства с учетом новой суммы приблизится к 40 миллиардам", - сказал Мишустин.