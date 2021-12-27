Как быстро и просто очистить память смартфона на Android

Когда в смартфоне заканчивается память, многие начинают лихорадочно подчищать кеш приложений, надеясь, что это решит проблему. Однако на практике таким способом чаще всего удается освободить совсем немного места в хранилище.

В то же время известно, что огромный объем имеют сохраненные данные, которые не относятся к кешу. Например, загруженная в Spotify музыка, фото и видео в Telegram и WhatsApp. С них и надо начинать.

Например, в настройках Spotify, в разделе "Хранилище" может обнаружиться, что объем кеша составляет несколько гигабайт. Удалить эти данные можно нажатием одной кнопки, при этом скачанные композиции (те, которые сам пользователь выбрал для скачивания, а не просто когда-то прослушал) останутся.

Те, кто активно общается в "телеге" или "ватсапе", будут удивлены, как много данных занимают мемасики и гифки. Удалить их можно также нажатием одной кнопки. В Telegram это делается в разделе настроек "Данные и память - Использование памяти", в WhatsApp - "Данные и хранилище - Управление хранилищем", причем удалять можно каждый файл вручную.

Третий способ - установить приложение Google Files (рекомендуется тем, кто еще этого не сделал). В нем есть простые инструменты для удаления ненужных, когда скачанных, повторяющихся файлов, неиспользуемых приложений, забытых скриншотов.