Как сходить на выставку, не выходя из дома

Планы на новогодние каникулы - дело мудреное: надо и вдоволь отдохнуть дома рядом с елкой, но и по максимуму успеть все, что так долго откладывалось - сходить в театр, покататься на лыжах, приготовить что-нибудь особенное... И если до визита в музей ваши руки (а точнее ноги) в это время так и не дошли, не расстраивайтесь! Попасть на выставку легко можно прямо из дома - с помощью платформы Artefact.

Работает Artefact очень просто - надо скачать одноименное приложение, выбрать и загрузить интересующую вас выставку и в общем-то все: прямо у вас в руках - все экспонаты, каждый из которых можно рассмотреть в деталях, узнать о интересных фактах, прочитать статьи искусствоведов.

Кстати, приложение сразу покажет выставки, которые сейчас открыты рядом с вами. Так что, если вы все-таки решите сходить в музей (не забывайте об обязательном предоставлении QR-кода), нажимайте кнопку "Дополненная реальность", наводите камеру на экспонат - Artefact его распознает и подсветит "точки интереса" с информацией о картине или контексте ее создания. Если устали читать, включайте аудио и слушайте профессионального диктора.

Платформа, созданная Министерством культуры РФ, постоянно пополняется: ежегодно в рамках нацпроекта "Культура" создается 75 мультимедиа-гидов по выставкам музеев всей России, за все время существования проекта к платформе присоединились более полутора тысяч культурных учреждений. Реакция пользователей не заставляет себя ждать: в 2021 году число скачиваний приложения достигло отметки 220 тысяч, а число просмотров веб-версии - более двух миллионов.

- В этом году специалисты оцифровали три тысячи экспонатов из собраний художественных, краеведческих и мемориальных музеев. Появились коллекции из Карелии, Башкортостана, Татарстана, Краснодара, Ингушетии, Крыма, а также Иркутской, Липецкой, Челябинской и других областей, - рассказала заместитель министра культуры Ольга Ярилова.

Один из самых масштабных проектов этого года - создание мультимедиа-гида с дополненной реальностью для постоянной экспозиции Государственного исторического музея. Оцифровано 40 экспонатов, среди которых можно увидеть первую русскую монету - златник князя Владимира Святославича, предметы, связанные с историей Куликовской битвы 1380 года, власяницу Ивана Грозного, которую он носил в годы опричнины, парадную саблю князя Дмитрия Пожарского.

Представлены и новые коллекции, посвященные Великой Отечественной войне, знаменитым деятелям культуры и науки, произведения классического и современного искусства. В частности, Русский музей разместил в приложении выставку "Музей Людвига в Русском музее". Экспозиция стала единственной в России, где можно увидеть произведения русского и зарубежного современного искусства от послевоенного времени до начала XXI века. А Музей истории камнерезного и ювелирного искусства показал уникальную коллекцию "Камнерезное и ювелирное искусство Урала".

Кстати

До 2024 года на платформе планируется создать 450 мультимедиа-гидов по музеям всей России.