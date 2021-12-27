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27.12.2021 22:47
Рубрика: В мире

Кличко по ошибке поздравил киевлян с 2222 годом

Текст: Константин Волков

Мэр Киева Виталий Кличко, поздравляя киевлян с Новым годом, перепутал даты.

"С хорошим настроением встречаем новый две тысячи двести двадцатый год!", - сказал он. Потом сделал паузу и обновил цифры. "Две тысячи двести двадцать второй год", - поправил он себя. Запись выступления опубликовал телеграм-канал украинского издания "Страна UA".

Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, известен тем, что путает слова, из-за чего его высказывания часто расходятся по соцсетям в качестве мемов.

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