Кличко по ошибке поздравил киевлян с 2222 годом

Мэр Киева Виталий Кличко, поздравляя киевлян с Новым годом, перепутал даты.

"С хорошим настроением встречаем новый две тысячи двести двадцатый год!", - сказал он. Потом сделал паузу и обновил цифры. "Две тысячи двести двадцать второй год", - поправил он себя. Запись выступления опубликовал телеграм-канал украинского издания "Страна UA".

Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе, известен тем, что путает слова, из-за чего его высказывания часто расходятся по соцсетям в качестве мемов.