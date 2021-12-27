Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 428-ФЗ "О внесении изменения в статью 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 7 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года

Внести в статью 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2006, N 31, ст. 3438; 2007, N 31, ст. 4007; 2009, N 29, ст. 3597; N 45, ст. 5267; 2011, N 17, ст. 2310; N 50, ст. 7346; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 23, ст. 2871; N 30, ст. 4034, 4035; 2014, N 42, ст. 5615; 2015, N 29, ст. 4376; N 41, ст. 5629; 2016, N 27, ст. 4197; 2020, N 9, ст. 1136) изменение, дополнив ее частью 12-3 следующего содержания:

"12-3. Поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.292 настоящего Кодекса, является невыполнение в установленный срок требования федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения законодательства в сфере государственного оборонного заказа.".

Президент Российской Федерации В. Путин