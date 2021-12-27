Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 14 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; 2005, N 1, ст. 9, 13, 40, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5596; 2006, N 1, ст. 10; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008, 4015; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251, 2259; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120, 3122; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; N 41, ст. 5192; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2714, 2715; N 23, ст. 3260; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4290, 4298; N 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 45, ст. 6325; N 46, ст. 6406; N 47, ст. 6602; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7025, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3069, 3082; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4330; N 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, N 14, ст. 1651, 1666; N 19, ст. 2323, 2325; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477; N 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6161, 6163, 6165; N 49, ст. 6327, 6341, 6343; N 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; N 52, ст. 6961, 6980, 6986, 7002; 2014, N 6, ст. 557, 559, 566; N 11, ст. 1092, 1096; N 14, ст. 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; N 26, ст. 3366, 3379; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4220, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643, 6651; N 52, ст. 7541, 7548, 7550, 7557; 2015, N 1, ст. 35, 67, 74, 83, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1811; N 18, ст. 2614, 2620; N 21, ст. 2981; N 24, ст. 3370; N 27, ст. 3945, 3950; N 29, ст. 4354, 4359, 4374, 4376, 4391; N 41, ст. 5629, 5637; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48, ст. 6706, 6710, 6716; N 51, ст. 7249, 7250; 2016, N 1, ст. 11, 28, 59, 63, 79, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490, 1491, 1493; N 14, ст. 1911; N 18, ст. 2514; N 23, ст. 3285; N 26, ст. 3871, 3876, 3877, 3884, 3887, 3891; N 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205,4206, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; N 28, ст. 4558; N 50, ст. 6975; 2017, N 1, ст. 12, 31, 47; N 7, ст. 1030, 1032; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2456, 2457; N 18, ст. 2664; N 22, ст. 3069; N 23, ст. 3227; N 24, ст. 3487; N 27, ст. 3947; N 30, ст. 4455; N 31, ст. 4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 4828; N 47, ст. 6844, 6851; N 49, ст. 7308; N 50, ст. 7562; N 52, ст. 7919, 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35, 48; N 7, ст. 973; N 18, ст. 2562; N 30, ст. 4555; N 31, ст. 4824, 4825, 4826, 4828, 4851; N 41, ст. 6187; N 42, ст. 6378; N 45, ст. 6832, 6843; N 47, ст. 7125, 7128; N 53, ст. 8436, 8447; 2019, N 6, ст. 465; N 10, ст. 893; N 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; N 16, ст. 1819, 1820, 1821; N 18, ст. 2220; N 22, ст. 2669, 2670; N 23, ст. 2918; N 25, ст. 3161; N 27, ст. 3536; N 29, ст. 3847; N 30, ст. 4119, 4120, 4121, 4125, 4131; N 42, ст. 5803; N 44, ст. 6178, 6182; N 49, ст. 6964; N 51, ст. 7493, 7494, 7495; N 52, ст. 7766, 7811, 7819; 2020, N 14, ст. 2002, 2019, 2020, 2029; N 30, ст. 4744; N 31, ст. 5037; N 42, ст. 6526; N 50, ст. 8065; 2021, N 1, ст. 50, 51, 52, 70; N 6, ст. 959; N 9, ст. 1461, 1466, 1471; N 11, ст. 1701, 1702; N 13, ст. 2141; N 15, ст. 2425, 2431, 2443; N 18, ст. 3046; N 22, ст. 3676; N 24, ст. 4218, 4221, 4222, 4223, 4224; N 27, ст. 5060, 5111) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5 слова "частью 25 статьи 19.5" заменить словами "частями 25 и 38 статьи 19.5", слова "частью 26 статьи 19.5" заменить словами "частями 26 и 39 статьи 19.5", после слов "частью 2 статьи 8.323, частью 4 статьи 8.42," дополнить словами "частями 2 и 3 статьи 8.50,", слова "частями 24, 26 и 28 статьи 19.5" заменить словами "частями 24, 26, 28 и 39 статьи 19.5", после слов "частями 2 и 3 статьи 8.22, частью 4 статьи 8.8," дополнить словами "частью 4 статьи 8.50,";

2) абзац первый статьи 8.5 после слов "статьей 8.52" дополнить словами ", частями 3 и 4 статьи 8.50";

3) главу 8 дополнить статьей 8.50 следующего содержания:

"Статья 8.50. Нарушение требований по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

1. Представление на согласование плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, содержащего заведомо недостоверные сведения (информацию), либо неисполнение обязанности утвердить в установленном порядке план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, либо неосуществление мероприятий, предусмотренных указанным планом, либо неисполнение обязанности создать систему наблюдений за состоянием морской среды в районе осуществления деятельности, в том числе систему обнаружения разливов нефти и нефтепродуктов, или систему связи и оповещения о разливах нефти и нефтепродуктов, соответствующие установленным требованиям, либо неисполнение обязанности подтвердить финансовое обеспечение осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, либо неисполнение обязанности иметь в наличии собственные аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования, силы и средства постоянной готовности, предназначенные для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, и (или) привлекать на договорной основе указанные аварийно-спасательные службы и (или) указанные аварийно-спасательные формирования -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

3. Неоповещение уполномоченного органа о факте разлива нефти и нефтепродуктов, оповещение уполномоченного органа о факте разлива нефти и нефтепродуктов без представления необходимых сведений или представление в уполномоченный орган заведомо недостоверных сведений о факте разлива нефти и нефтепродуктов -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.";

4) статью 19.5 дополнить частями 38 и 39 следующего содержания:

"38. Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный экологический надзор, об устранении нарушений законодательства -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

39. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 38 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.";

5) в статье 20.6:

а) в абзаце первом части 1 слово "назначения заменить словами "назначения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.50 настоящего Кодекса, -";

б) абзац первый части 2 после слов "предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций," дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.50 настоящего Кодекса,";

6) в части 2 статьи 23.1 слова "статьями 8.451, 9.1, 9.2, 9.3" заменить словами "статьей 8.451, частями 2 и 4 статьи 8.50, статьями 9.1, 9.2, 9.3", слова "и 35 статьи 19.5" заменить словами ", 35, 39 статьи 19.5";

7) в части 1 статьи 23.29 слова "статьями 8.15," заменить словами "статьей 8.15, частями 1 и 3 статьи 8.17, статьями", слова "8.46, 8.47, частями 1 и 2 статьи 14.43" заменить словами "8.46, 8.47, 8.50, частями 1 и 2 статьи 14.43, частями 38 и 39 статьи 19.5";

8) в пункте 44 части 2 статьи 28.3 слова "статьей 11.71" заменить словами "статьей 8.50 (в пределах своих полномочий), статьей 11.71".

Президент Российской Федерации В. Путин