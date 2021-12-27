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27 декабря 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)

Федеральный закон от 21 декабря 2021 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Дата подписания 21 декабря 2021 г.
Опубликован 27 декабря 2021 г.

Принят Государственной Думой 14 декабря 2021 года

Одобрен Советом Федерации 15 декабря 2021 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700, 2708, 2717; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847, 4855; 2004, N 31, ст. 3229; N 34, ст. 3529, 3533; 2005, N 1, ст. 9, 13, 40, 45; N 10, ст. 763; N 13, ст. 1077; N 19, ст. 1752; N 27, ст. 2719, 2721; N 30, ст. 3104, 3131; N 50, ст. 5247; N 52, ст. 5596; 2006, N 1, ст. 10; N 10, ст. 1067; N 12, ст. 1234; N 17, ст. 1776; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 23, ст. 2380; N 31, ст. 3420, 3438, 3452; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 1, ст. 21, 29; N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; N 30, ст. 3755; N 31, ст. 4007, 4008, 4015; N 41, ст. 4845; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; 2008, N 18, ст. 1941; N 20, ст. 2251, 2259; N 30, ст. 3604; N 49, ст. 5745; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 777; N 23, ст. 2759; N 26, ст. 3120, 3122; N 29, ст. 3597, 3642; N 30, ст. 3739; N 48, ст. 5711, 5724; N 52, ст. 6412; 2010, N 1, ст. 1; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2525; N 23, ст. 2790; N 27, ст. 3416; N 30, ст. 4002, 4006, 4007; N 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195, 4206, 4207, 4208; N 41, ст. 5192; N 49, ст. 6409; 2011, N 1, ст. 10, 23, 54; N 7, ст. 901; N 15, ст. 2039; N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2714, 2715; N 23, ст. 3260; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4290, 4298; N 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605; N 45, ст. 6325; N 46, ст. 6406; N 47, ст. 6602; N 48, ст. 6728; N 49, ст. 7025, 7061; N 50, ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, N 6, ст. 621; N 10, ст. 1166; N 19, ст. 2278, 2281; N 24, ст. 3069, 3082; N 29, ст. 3996; N 31, ст. 4320, 4330; N 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; N 49, ст. 6757; N 53, ст. 7577, 7602, 7640; 2013, N 14, ст. 1651, 1666; N 19, ст. 2323, 2325; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477; N 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032, 4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; N 31, ст. 4191; N 43, ст. 5443, 5444, 5445, 5452; N 44, ст. 5624, 5643; N 48, ст. 6161, 6163, 6165; N 49, ст. 6327, 6341, 6343; N 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; N 52, ст. 6961, 6980, 6986, 7002; 2014, N 6, ст. 557, 559, 566; N 11, ст. 1092, 1096; N 14, ст. 1562; N 19, ст. 2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2335; N 26, ст. 3366, 3379; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4220, 4228, 4233, 4248, 4256, 4259, 4264, 4278; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6642, 6643, 6651; N 52, ст. 7541, 7548, 7550, 7557; 2015, N 1, ст. 35, 67, 74, 83, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 13, ст. 1811; N 18, ст. 2614, 2620; N 21, ст. 2981; N 24, ст. 3370; N 27, ст. 3945, 3950; N 29, ст. 4354, 4359, 4374, 4376, 4391; N 41, ст. 5629, 5637; N 44, ст. 6046; N 45, ст. 6205, 6208; N 48, ст. 6706, 6710, 6716; N 51, ст. 7249, 7250; 2016, N 1, ст. 11, 28, 59, 63, 79, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490, 1491, 1493; N 14, ст. 1911; N 18, ст. 2514; N 23, ст. 3285; N 26, ст. 3871, 3876, 3877, 3884, 3887, 3891; N 27, ст. 4160, 4164, 4183, 4197, 4205,4206, 4223, 4238, 4251, 4259, 4286, 4291, 4305; N 28, ст. 4558; N 50, ст. 6975; 2017, N 1, ст. 12, 31, 47; N 7, ст. 1030, 1032; N 9, ст. 1278; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2456, 2457; N 18, ст. 2664; N 22, ст. 3069; N 23, ст. 3227; N 24, ст. 3487; N 27, ст. 3947; N 30, ст. 4455; N 31, ст. 4738, 4755, 4812, 4814, 4815, 4816, 4827, 4828; N 47, ст. 6844, 6851; N 49, ст. 7308; N 50, ст. 7562; N 52, ст. 7919, 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35, 48; N 7, ст. 973; N 18, ст. 2562; N 30, ст. 4555; N 31, ст. 4824, 4825, 4826, 4828, 4851; N 41, ст. 6187; N 42, ст. 6378; N 45, ст. 6832, 6843; N 47, ст. 7125, 7128; N 53, ст. 8436, 8447; 2019, N 6, ст. 465; N 10, ст. 893; N 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; N 16, ст. 1819, 1820, 1821; N 18, ст. 2220; N 22, ст. 2669, 2670; N 23, ст. 2918; N 25, ст. 3161; N 27, ст. 3536; N 29, ст. 3847; N 30, ст. 4119, 4120, 4121, 4125, 4131; N 42, ст. 5803; N 44, ст. 6178, 6182; N 49, ст. 6964; N 51, ст. 7493, 7494, 7495; N 52, ст. 7766, 7811, 7819; 2020, N 14, ст. 2002, 2019, 2020, 2029; N 30, ст. 4744; N 31, ст. 5037; N 42, ст. 6526; N 50, ст. 8065; 2021, N 1, ст. 50, 51, 52, 70; N 6, ст. 959; N 9, ст. 1461, 1466, 1471; N 11, ст. 1701, 1702; N 13, ст. 2141; N 15, ст. 2425, 2431, 2443; N 18, ст. 3046; N 22, ст. 3676; N 24, ст. 4218, 4221, 4222, 4223, 4224; N 27, ст. 5060, 5111) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 статьи 3.5 слова "частью 25 статьи 19.5" заменить словами "частями 25 и 38 статьи 19.5", слова "частью 26 статьи 19.5" заменить словами "частями 26 и 39 статьи 19.5", после слов "частью 2 статьи 8.323, частью 4 статьи 8.42," дополнить словами "частями 2 и 3 статьи 8.50,", слова "частями 24, 26 и 28 статьи 19.5" заменить словами "частями 24, 26, 28 и 39 статьи 19.5", после слов "частями 2 и 3 статьи 8.22, частью 4 статьи 8.8," дополнить словами "частью 4 статьи 8.50,";

2) абзац первый статьи 8.5 после слов "статьей 8.52" дополнить словами ", частями 3 и 4 статьи 8.50";

3) главу 8 дополнить статьей 8.50 следующего содержания:

"Статья 8.50. Нарушение требований по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

1. Представление на согласование плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, содержащего заведомо недостоверные сведения (информацию), либо неисполнение обязанности утвердить в установленном порядке план предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, либо неосуществление мероприятий, предусмотренных указанным планом, либо неисполнение обязанности создать систему наблюдений за состоянием морской среды в районе осуществления деятельности, в том числе систему обнаружения разливов нефти и нефтепродуктов, или систему связи и оповещения о разливах нефти и нефтепродуктов, соответствующие установленным требованиям, либо неисполнение обязанности подтвердить финансовое обеспечение осуществления мероприятий, предусмотренных планом предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, либо неисполнение обязанности иметь в наличии собственные аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования, силы и средства постоянной готовности, предназначенные для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов, и (или) привлекать на договорной основе указанные аварийно-спасательные службы и (или) указанные аварийно-спасательные формирования -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

3. Неоповещение уполномоченного органа о факте разлива нефти и нефтепродуктов, оповещение уполномоченного органа о факте разлива нефти и нефтепродуктов без представления необходимых сведений или представление в уполномоченный орган заведомо недостоверных сведений о факте разлива нефти и нефтепродуктов -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

4. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.";

4) статью 19.5 дополнить частями 38 и 39 следующего содержания:

"38. Невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего государственный экологический надзор, об устранении нарушений законодательства -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

39. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 38 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.";

5) в статье 20.6:

а) в абзаце первом части 1 слово "назначения заменить словами "назначения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.50 настоящего Кодекса, -";

б) абзац первый части 2 после слов "предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций," дополнить словами "за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.50 настоящего Кодекса,";

6) в части 2 статьи 23.1 слова "статьями 8.451, 9.1, 9.2, 9.3" заменить словами "статьей 8.451, частями 2 и 4 статьи 8.50, статьями 9.1, 9.2, 9.3", слова "и 35 статьи 19.5" заменить словами ", 35, 39 статьи 19.5";

7) в части 1 статьи 23.29 слова "статьями 8.15," заменить словами "статьей 8.15, частями 1 и 3 статьи 8.17, статьями", слова "8.46, 8.47, частями 1 и 2 статьи 14.43" заменить словами "8.46, 8.47, 8.50, частями 1 и 2 статьи 14.43, частями 38 и 39 статьи 19.5";

8) в пункте 44 части 2 статьи 28.3 слова "статьей 11.71" заменить словами "статьей 8.50 (в пределах своих полномочий), статьей 11.71".

Президент Российской Федерации В. Путин