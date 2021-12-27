Когда появился новогодний корпоратив

Когда появилась манера отмечать Новый год на корпоративе? "РГ" рассказывает преподаватель исторического факультета МГУ Сергей Девятов. Корни этой привычки из позапрошлого века. Она рождалась как творческий подход дворян к установленному Петром I празднику. "Новый год начали справлять с начала XIX века. "Это по душе было императору Павлу I, но он ориентировался на прусско-немецкие традиции. Новый год в его эпоху не являлся ярким праздником", - рассказал Девятов.

При Александре I появилась традиция поздравлять близкое императору дворянство, которое было допущено в Зимний дворец, а вечером 31 декабря распускать свиту по домам, чтобы она могла поздравить семью. К началу XIX века относится и зарождение семейных новогодних посиделок. Первые елки нарядили в Зимнем дворце и в загородных резиденциях. Потом стали ставить их и в общественных местах.

"При Петре I елку ставили на Соборной площади Кремля, Боярской площадке, которая сейчас - часть Кремлевского дворца, - объясняет Девятов. - В начале XIX века появляются общественные елки. После разгрома армии Наполеона вдоль Кремлевской стены закладываются три Александровских сада. Верхний, где сейчас находится комплекс Могилы Неизвестного Солдата. Там наряжалась главная елка. Это было любимое место прогулок москвичей. Елка как явление выходит в общественное пространство". Что не было характерно для Европы. "Это наше изобретение. Как и появление Нового года не как альтернативного, а как параллельного Рождеству праздника. Русская традиция. В итоге наметился проект Нового года: сначала корпоратив у государя, а потом домашнее празднование", - рассуждает историк.

С XIX веком связана еще одна особенность русского Нового года - традиция собираться обществом в публичном месте. Первое такое событие задокументировано в 1852 году. Оно прошло на юго-западе Санкт-Петербурга в так называемом Екатерингофском вокзале. Если выражаться современным языком - это было место наподобие парка культуры и отдыха.

Впервые там подают закуску и впервые - игристое вино. Традиция на Новый год открывать бутылку шампанского происходит именно оттуда.

Появление Нового года не как альтернативного, а как параллельного Рождеству праздника - русское явление