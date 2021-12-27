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27.12.2021 16:13
Рубрика: Общество

В Израиле найдено древнее кольцо с изображением "Деда Мороза"

Текст: Денис Передельский
Фото: Clara Amit, Israel Antiquities Authority Фото: Clara Amit, Israel Antiquities Authority
Фото: Clara Amit, Israel Antiquities Authority

В Израиле археологи впервые показали находку, сделанную несколько лет назад. Она представляет собой древнее кольцо, украшенное изображением Святого Николая - праведника, послужившего прообразом Санта-Клауса и Деда Мороза.

Фото: iStock
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Как сообщает Управление древностей Израиля, этот крайне редкий артефакт несколько лет назад нашел садовник по имени Декель Бен Шитрит. Находка была сделана в долине Изреель, причем, как отмечают в ведомстве, ничего подобного раньше в Израиле не находили.

Средневековое кольцо изготовлено из бронзы, поэтому оно достаточно хорошо сохранилось. Над ним уже поработали реставраторы. В результате от многовекового налета было очищено изображение лысого человека с палкой, которая, по мнению экспертов, представляет собой епископский посох.

По словам доктора Яны Чехановец, эксперта по археологии византийской эпохи, на кольце изображен Святой Николай - тот самый праведник, который послужил прообразом западного Санта-Клауса. Кроме того, Святой Николай и персонажи славянского сказочного фольклора, обобщенные под именем Мороз, считаются прообразами нашего Деда Мороза. Этот святой особо почитается в России. Более того, ученые не исключают, что кольцо на территорию Израиля могло попасть из нашей страны.

"Святой Николай в восточно-христианском мире был покровителем странников, в том числе паломников и моряков, - объясняет Яна Чехановец. - Христианские паломники, прибывавшие сюда со всей Византийской империи, с территории современной Турции, балканских стран, Греции и России, часто носили иконки с изображением Святого Николая, чтобы уберечься от неприятностей. Это кольцо вполне могло принадлежать одному из таких паломников".

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