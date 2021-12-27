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27.12.2021 11:46
Рубрика: Общество

Колокольцев помог 6-летнему Михаилу Копаневу из Орла осуществить мечту

Текст: Михаил Фалалеев
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев в преддверии Нового года принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".
Фото: мвд.рф Фото: мвд.рф
Фото: мвд.рф

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что глава МВД снял с новогодней ели один из украшавших ее бумажных шаров и прочитал заветное желание 6-летнего Михаила Копанева. Маленький житель Орла мечтал побывать в Музее космонавтики в Москве. Мальчик еще не ходит в школу, но он много читает и хорошо разбирается в данной тематике. Его любимый космонавт, конечно же, мужественный и отважный Юрий Гагарин. А еще детское воображение поразил удачный полет в космос собак Белки и Стрелки.

Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
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Министр пообещал сделать все возможное, чтобы в ближайшее время Михаил исполнил свое желание. И заодно найти возможность поздравить его с наступающим Новым годом. Спустя всего несколько дней Михаил Копанев с мамой и папой прибыли в столицу. Наталья Викторовна рассказала, что всю дорогу малыш очень радовался. Ведь раньше они приезжали в Москву только для прохождения лечения, и он ждал, когда это произойдет по другому поводу.

И вот любознательный ребенок переступает порог Музея космонавтики. Здесь ко многим экспонатам можно прикоснуться, и это ему особенно нравится. Юный гость столицы узнал, что в космосе проводятся сложные научные исследования, увидел макеты спутников, ракет, орбитальных станций и лунохода. Надолго задержался у стенда с космическим питанием: еда из тюбиков кажется непривычной, но для космонавта это единственная возможность питаться на орбите. Экскурсия получилась насыщенной, а музей превзошел все ожидания мальчика.

По поручению Владимира Колокольцева для Михаила была подготовлена большая двухдневная праздничная программа. Он побывал на Красной площади, в "Москвариуме" и на фабрике мороженого. Посмотрел на нашу столицу с самой высокой смотровой площадки Европы, расположенной на 89-м этаже башни "Федерация" делового комплекса "Москва-Сити".

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