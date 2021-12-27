Косачев: Украина, возможно, пытается "потерять" Донбасс, но войти в НАТО

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев полагает, что Киев стремится "потерять" Донбасс, и, оказавшись в роли "жертвы", присоединиться к НАТО и ЕС.

По словам Косачева, такой сценарий дал бы украинской стороне "шанс избавиться от мятежных регионов, обрушив при этом отношения России с Западом до уровня открытой конфронтации, и в качестве жертвы максимально интегрироваться в НАТО и ЕС", цитирует РИА Новости слова сенатора.

Также Косачев отметил, что есть вероятность того, что "нам старательно "придумывают" такие основания, примерно по грузинскому сценарию 2008 года, поскольку Киев, уже де-факто отказавшийся от минских соглашений, возможно, ищет способ "потерять" Донбасс, но не в результате собственных провальных военных кампаний, а именно как следствие внешней агрессии".