Лавров: Членство РФ в НАТО невозможно

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вступление России в НАТО невозможно, так как Запад не желает иметь на международной арене соперников, сопоставимых с ним по силе.

"Я такую ситуацию не вижу, потому что весь процесс вертится не вокруг НАТО или Евросоюза, он вертится вокруг того, что Запад не хочет иметь каких-либо мало-мальски сопоставимых по влиянию соперников на международной арене", - заявил глава МИД РФ в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По этой же причине, считает Лавров, сейчас идет столь активное противостояние возвышению Китая. По словам министра, Пекин принял западные правила игры в мировой экономике и "переиграл Запад по его же правилам и на его поле".

Также Лавров отметил, что он не верит в реализацию "новых небывалых санкций" в отношении России.