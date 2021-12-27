Лавров назвал новые подходы ЕС в отношении РФ "политической камасутрой"

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал политические подходы Евросоюза в отношении России "политической камасутрой". Об этом он заявил, выступая в эфире YouTube-канала "Соловьев-live".

По его словам, летом Еврокомиссия и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подготовили доклад по отношениям с Россией, в котором, в числе прочего, предложили новую стратегию в отношении России - дистанцирование, давление, а также диалог по интересным для ЕС вопросам.

Также Лавров напомнил о пяти принципах, которые ранее изобрела для отношений с Москвой предшественница Борреля Федерика Могерини. Одним из главных принципов была нормализация отношений ЕС и Москвы при условии выполнении Россией Минских соглашений по Донбассу.

Как заявил Лавров, "любой, кто читал минские договоренности, поймет, что это политическая шизофрения".

По словам министра, "когда Жозеп Боррель закончил подготовку своей новой инициативы, в итоге Евросовет решил оставить все равно пять принципов Могерини, что Россия должна выполнить Минские договоренности, и торжественно провозгласили новый подход: отпихивать, сдерживать и вовлекать". Он также добавил: "Я вот просто представил себе хореографию всего этого. Ну это, извините, политическая камасутра".