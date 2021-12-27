Лавров: Не исключено, что Запад хочет устроить "маленькую войнушку" на Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключает, что Запад планирует устроить "маленькую войнушку" на Украине и обвинить в этом Москву, а затем ввести санкции, чтобы подавить конкурентные возможности России. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Как отметил глава МИД РФ, "не исключаю, что есть желание подпитать милитаристские настроения на Украине, сделать "маленькую войнушку", потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные возможности", - отметил он. Лавров: Россия не будет унижаться и просить отмены санкций Также Лавров считает, что кампания по призыву к превентивным санкциям, раскручиваемая на Западе, также связана с задачей подавления России. В частности, там требуют ввести санкции уже сейчас, а отменить их с случае, если у России и Украины не будет реального противостояния. Как отметил Лавров, понятно, что если санкции введут, то "никогда уже не снимут".