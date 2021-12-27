Лавров: Не исключено, что Запад хочет устроить "маленькую войнушку" на Украине

Новости

Суд продлил арест Ивану Сафронову 14:02
За сутки в Ростове выпала почти месячная норма снега 13:57
Глава СПЧ выступил за бесплатные ПЦР-тесты 13:53
Матвиенко раскритиковала работу медстрахования на фоне пандемии 13:39
Матвиенко встретит Новый год в Санкт-Петербурге 13:32
Лавров: Россия не будет унижаться и просить отмены санкций 13:29
Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода к берегам Сирии 13:26
Лавров: Западу нельзя верить на слово 13:12
Матвиенко допустила амнистию для иноагентов после отказа от иностранных денег 13:10
Лавров назвал иск стран ЕС в ВТО позорным шагом 13:05
Путин встретится с Рахмоном и позанимается "Елкой желаний" 13:01
Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента 12:49
Матвиенко: Никаких планов нападать на Украину в России не было и нет 12:45
СК завершил расследование дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве 12:43
В Подмосковье начался пожар в детском саду 12:40
Матвиенко рассказала о планах международных поездок на 2022 год 12:36
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов 12:29
Матвиенко: Пик роста цен пришелся на 2021 год 12:20
Более половины россиян совершают спонтанные покупки 12:16
Синоптик спрогнозировал на Новый год в Москве "скандинавскую еврозиму" 12:11
Матвиенко: Мнение граждан должно быть определяющим для закона о QR-кодах 12:11
К 50-летию Сергея Бодрова-младшего в Сети выйдет фильм о нем 12:04
Капитан сборной Швейцарии сдал второй положительный тест перед матчем с РФ 11:58
Матвиенко: Для защиты от ковида нужна 100-процентная вакцинация 11:54
МИД РФ: Москва должна исключить вступление Украины в НАТО 11:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
27.12.2021 13:47
Рубрика: Власть

Лавров: Не исключено, что Запад хочет устроить "маленькую войнушку" на Украине

Текст: Константин Волков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключает, что Запад планирует устроить "маленькую войнушку" на Украине и обвинить в этом Москву, а затем ввести санкции, чтобы подавить конкурентные возможности России. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Как отметил глава МИД РФ, "не исключаю, что есть желание подпитать милитаристские настроения на Украине, сделать "маленькую войнушку", потом обвинить нас, ввести очередные санкции, чтобы подавлять наши конкурентные возможности", - отметил он.

Лавров: Россия не будет унижаться и просить отмены санкций

Также Лавров считает, что кампания по призыву к превентивным санкциям, раскручиваемая на Западе, также связана с задачей подавления России. В частности, там требуют ввести санкции уже сейчас, а отменить их с случае, если у России и Украины не будет реального противостояния.

Как отметил Лавров, понятно, что если санкции введут, то "никогда уже не снимут".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД

Главное сегодня

Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента
Косачев: Украина, возможно, пытается "потерять" Донбасс, но войти в НАТО
В России предложили снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя
Чернышенко: Цифровые паспорта испытают в Москве, Подмосковье и Татарстане
Главный тренер сборной России объяснил причины поражения от шведов на МЧМ
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги