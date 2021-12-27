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27.12.2021 19:10
Рубрика: Экономика

Лавров обсудил с гендиректором ВОЗ признание "Спутника V"

Текст: Константин Волков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус обсудили в телефонных переговорах регистрацию в ВОЗ российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Фото: AP Photo
Директор Европейского бюро ВОЗ высказался о признании "Спутника V"

Как сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства, "в контексте преодоления пандемии COVID-19 и обеспечения равного доступа населения стран мира к средствам профилактики и лечения этого заболевания, а также восстановления их свободного передвижения особое внимание было уделено вопросу регистрации в ВОЗ российской вакцины "Спутник V", необходимости обеспечения признания всеми странами на взаимной основе документов о вакцинации от COVID-19".

Кроме того, Лавров и Гебреисус обсудили повышение эффективности глобальной системы здравоохранения для борьбы с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения и координирующую роль в этом ВОЗ.

Также Лавров положительно оценил решение стран, входящих в ВОЗ, начать работу над новым международным правовым инструментом по борьбе с пандемиями и подтвердил, что Россия готова сотрудничать с другими государствами для достижения этой цели.

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