Лавров: Западу нельзя верить на слово

Западу нельзя верить на слово. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала "Соловьев Live".

- Все то, что было в наших отношениях с Западом в период исчезновения СССР и выстраивания новых отношений, об этом президент не раз говорил, конечно, это был совершенно беспрецедентный уровень доверия, уровень желания дружить, стать чуть ли не союзниками, как Владимир Владимирович вспоминает периодически. Но все это, мы прекрасно понимаем, было ошибкой. Верить на слово этим людям нельзя, - цитирует ТАСС слова Лаврова.

Он также заявил о том, что Москва надеется, что Запад "не заболтает" предложения РФ по гарантиям, России не нужны бесконечные переговоры.

Кроме того, Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий после исчезновения Организации Варшавского договора и после распада Советского Союза.