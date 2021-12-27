Закон Ленинградской области от 27 декабря 2021 года № 162-оз "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным собранием Ленинградской области 7 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 31 058 513,0 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 31 058 513,0 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 32 474 431,8 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 34 087 036,3 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 32 474 431,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 253,6 тысячи рублей, и на 2024 год в сумме 34 087 036,3 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 666,0 тысячи рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет Фонда по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1.

2. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году в общей сумме 30 931 542,3 тысячи рублей, в том числе:

за счет субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования в сумме 22 810 241,5 тысячи рублей;

за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области в сумме 5 140 980,0 тысячи рублей;

за счет прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 2 980 320,8 тысячи рублей.

3. Утвердить в пределах прогнозируемого общего объема доходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 и 2024 годах, в общих суммах 32 344 286,8 тысячи рублей и 33 953 717,1 тысячи рублей соответственно.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2.

Статья 4. Расходы бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Фонда, утвержденного статьей 1 настоящего областного закона, объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Фонда бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования Российской Федерации, в 2022 году в сумме 2 830 056,2 тысячи рублей, в 2023 и 2024 годах в сумме 2 957 408,7 тысячи рублей и 3 102 321,7 тысячи рублей соответственно.

3. Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда на 2022 год в сумме 8 272 711,9 тысячи рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов 8 671 377,6 тысячи рублей и 9 123 787,3 тысячи рублей соответственно. Размер средств нормированного страхового запаса Фонда для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2022 год не должен превышать 2 329 268,5 тысячи рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов 2 433 337,4 тысячи рублей и 2 551 997,4 тысячи рублей соответственно.

2. Установить, что размер средств нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (далее - мероприятия) составляет на 2022 год 133 066,4 тысячи рублей, на плановый период 2023 и 2024 годов 136 393,1 тысячи рублей и 139 719,7 тысячи рублей соответственно.

3. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2022 году в соответствии с решениями Фонда направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями других субъектов Российской Федерации лицам, застрахованным на территории Ленинградской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ленинградской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

4. Средства, предоставляемые из нормированного страхового запаса Фонда на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, направляются страховой медицинской организацией исключительно на оплату медицинской помощи застрахованным лицам по территориальной программе . обязательного медицинского страхования.

5. Средства нормированного страхового запаса Фонда для финансового обеспечения мероприятий предоставляются Фондом в медицинские организации на основании заключенного Фондом с медицинской организацией соглашения о финансовом обеспечении мероприятий.

Статья 6. Вступление в силу настоящего областного закона

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







