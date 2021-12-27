Лукашенко на благотворительном празднике подарили символ 2022 года

От имени всех детей Синеокой на благотворительном празднике в рамках акции "Наши дети", которая целый месяц эстафетой проходит по всей стране, Александру Лукашенко преподнесли 27 декабря игрушку "Символ года" в виде улыбающегося тигренка, информирует БЕЛТА.

Полосатый симпатяга держит в лапе снежный шарик, украшенный голубыми снежинками, а на его шее завязан белый шарф с орнаментом и надписью "Мы" как символа Года народного единства. Игрушку смастерили школьницы Кристина Деренговская и Анастасия Семенчук - учащиеся объединения по интересам гродненского центра творчества детей и молодежи "Спектр", уточняет агентство.

Творческого азарта и фантазии девчонкам и мальчишкам, как известно, занимать не приходится. Об этом можно было судить и по еще одному сувениру "Студзень", который преподнесли главе государства. Панно, выполненное росписью по стеклу, сделала школьница гомельской гимназии имени Ф.П. Гааза Дарья Лукина. На нем изображены играющие на улице дети, а рядом с ними - их четвероногие друзья, чуть в стороне, на заснеженном заборе, - снегири. В своей работе, пояснила автор изящного сувенира, она просто старалась передать атмосферу морозного солнечного дня.

Во Дворец Республики, отмечают новостные порталы, были приглашены более двух тысяч ребят в возрасте от 8 до 14 лет. В веселом хороводе можно было встретить учащихся, которые добились высоких результатов в учебе, спорте и творчестве, и детей, оставшиеся без попечения родителей, воспитанников кадетских училищ и подростков, которые пострадали от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Как уже сообщалось, по всей республике с 14 декабря по 14 января проходит эта масштабная благотворительная кавалькада чудес. Высшие должностные лица страны, руководители государственных учреждений, концернов и банков, общественных объединений посещают детские интернаты и больницы, многодетные семьи и детские дома семейного типа.

А главным событием республиканской акции по праву считается главная елка страны - благотворительный новогодний праздник с участием президента и демонстрацией новогоднего представления - музыкально-сценического шоу "Волшебная сила" в исполнении лучших творческих коллективов.

Выступая перед юными гражданами страны, Александр Лукашенко признался, что для него как президента присутствовать на празднике - тоже своего рода подарок. "Это возможность на мгновение отвлечься от политических дел, и вместе с вами окунуться в мир детства - в мир, в котором есть сказка, где есть место мечтам и, самое главное, чудесам, - заявил глава государства. - Я счастлив, что за годы проведения благотворительного проекта "Наши дети" каждый маленький белорус не на словах, а на деле знает, что он бесконечно дорог и нужен своей родной стране".