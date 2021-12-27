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27.12.2021 14:32
Рубрика: Власть

Матвиенко: Даже при желании возродить СССР невозможно

Текст: Дмитрий Гончарук

Россия не демонстрирует имперские амбиции, у нее отсутствуют планы по возрождению Советского Союза, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Александр Корольков
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В начале декабря замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что российский лидер Владимир Путин якобы хочет воссоздать СССР, чтобы таким образом "увековечить свое имя в истории".

"Даже если кто-то бы захотел, это невозможно, во-первых. Во-вторых, никогда мы не демонстрировали каких-то имперских амбиций, все, поезд ушел. Сейчас надо на новой основе, на новой почве развивать взаимовыгодное сотрудничество. Нет у нас таких планов, мы будем жить в мире, согласии, любви и дружбе с нашими соседями, братьями со всех наших союзных государств", - сказала Матвиенко на пресс-конференции 27 декабря.

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