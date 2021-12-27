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Рубрика: Власть

Матвиенко: Для защиты от ковида нужна 100-процентная вакцинация

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что вакцинацию от коронавируса должны пройти все россияне, у кого нет противопоказаний.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Мы должны понимать, что ковид мы еще не победили", - отметила она на итоговой пресс-конференции в понедельник.

Она поддержала тех, кто уже сделал прививки, обратилась с призывов последовать их примеру всех тех, кто еще не прошел вакцинацию.

"Мы должны добиться коллективного иммунитета и стопроцентной вакцинации наших граждан", - считает глава Совфеда.

При этом она подчеркнула, что в теме защиты от коронавируса, задача властей - разъяснять и убеждать, тем более что "у антиваксеров" нет никаких аргументов ".

Валентина Матвиенко также посоветовала россиянам провести новогодние праздники дома, на свежем воздухе и не собираться большими компаниями.

Она отметила, что поездки за рубеж чреваты неожиданным введением ограничений, например, на авиарейсы, "в связи с очень быстрым развитием нового штамма" коронавируса.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Вакцинация от коронавируса

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