Матвиенко: Для защиты от ковида нужна 100-процентная вакцинация

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что вакцинацию от коронавируса должны пройти все россияне, у кого нет противопоказаний.

"Мы должны понимать, что ковид мы еще не победили", - отметила она на итоговой пресс-конференции в понедельник.

Она поддержала тех, кто уже сделал прививки, обратилась с призывов последовать их примеру всех тех, кто еще не прошел вакцинацию.

"Мы должны добиться коллективного иммунитета и стопроцентной вакцинации наших граждан", - считает глава Совфеда.

При этом она подчеркнула, что в теме защиты от коронавируса, задача властей - разъяснять и убеждать, тем более что "у антиваксеров" нет никаких аргументов ".

Валентина Матвиенко также посоветовала россиянам провести новогодние праздники дома, на свежем воздухе и не собираться большими компаниями.

Она отметила, что поездки за рубеж чреваты неожиданным введением ограничений, например, на авиарейсы, "в связи с очень быстрым развитием нового штамма" коронавируса.