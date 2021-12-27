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27.12.2021 13:10
Рубрика: Власть

Матвиенко допустила амнистию для иноагентов после отказа от иностранных денег

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможной амнистию для иностранных агентов, которые перестали получать иностранные деньги.

Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
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Она считает, что действующее законодательство в этой сфере необходимо для защиты суверенитета страны. Но отдельные моменты, вызывающие критику, можно пересмотреть.

Например, "дать право через суд, возможно, ввести некую амнистию для тех, кто перестал получать иностранные деньги".

Что же касается самого законодательства об иноагентах, то "в абсолютном большинстве государств запрещена политическая деятельность структур, получающих иностранное финансирование", отметила глава Совфеда. "Россия в этом ряду не исключение", - добавила она.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации

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