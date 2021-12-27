Матвиенко допустила амнистию для иноагентов после отказа от иностранных денег

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможной амнистию для иностранных агентов, которые перестали получать иностранные деньги.

Она считает, что действующее законодательство в этой сфере необходимо для защиты суверенитета страны. Но отдельные моменты, вызывающие критику, можно пересмотреть.

Например, "дать право через суд, возможно, ввести некую амнистию для тех, кто перестал получать иностранные деньги".

Что же касается самого законодательства об иноагентах, то "в абсолютном большинстве государств запрещена политическая деятельность структур, получающих иностранное финансирование", отметила глава Совфеда. "Россия в этом ряду не исключение", - добавила она.