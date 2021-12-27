Матвиенко: Мнение граждан должно быть определяющим для закона о QR-кодах

При доработке законопроекта об использовании QR-кодов в общественных местах должно быть максимально открытое обсуждение с экспертами и обществом, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы, конечно, должны тщательнейшим образом подойти к анализу тех поправок, которые поступят, учесть мнение граждан, не торопиться принять закон, который будет понятен людям и даст новые инструменты, возможности для борьбы с ковидом. Поэтому пока выводы делать рано, мы должны тщательно его доработать, и такая работа уже ведется. Она будет продолжена в январе", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

По мнению политика, закон надо обсуждать и принимать максимально открыто. "Это тот случай, когда мнение граждан должно быть, на мой взгляд, определяющим", - подчеркнула она.

Документ направлен на то, чтобы дополнительно законодательно урегулировать необходимые вопросы, дать новые возможности и инструменты борьбе с пандемией.

"Он носит рамочный характер. Это означает, что такие полномочия будут даны субъектам Федерации, которые несут ответственность за положение дел в своих регионах. И, конечно, я полагаю, что поступили абсолютно правильно, что направили его еще раз на согласование в субъекты Федерации, в Совет Федерации, в общественные, неправительственные организации", - отметила спикер СФ.

По ее оценке, ко второму чтению законопроект может быть серьезно доработан.

"Безусловно, вызывает вопросы: а если человек переболел, у него достаточное количество антител, как быть в этом случае? Это тоже все должно быть прописано, право этого человека получить соответствующую справку и быть защищенным от каких либо ограничений. Что касается людей, у которых нет смартфонов, телефонов, которые живут в отдаленных районах, - в этом случае будет обязательство регионам в письменной форме готовить такой документ и доставлять его в отдаленные места, отдаленные поселки", - пояснила законодатель.

Матвиенко добавила, что соответствующее свидетельство можно будет получить в многофункциональных центрах. Кроме того, в законе обозначат особый подход к военнослужащим и некоторым другим категориям граждан.