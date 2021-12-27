Новости

Матвиенко рассказала о планах международных поездок на 2022 год 12:36
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов 12:29
Матвиенко: Пик роста цен пришелся на 2021 год 12:20
Более половины россиян совершают спонтанные покупки 12:16
Синоптик спрогнозировал на Новый год в Москве "скандинавскую еврозиму" 12:11
Матвиенко: Мнение граждан должно быть определяющим для закона о QR-кодах 12:11
К 50-летию Сергея Бодрова-младшего в Сети выйдет фильм о нем 12:04
Капитан сборной Швейцарии сдал второй положительный тест перед матчем с РФ 11:58
Матвиенко: Для защиты от ковида нужна 100-процентная вакцинация 11:54
МИД РФ: Москва должна исключить вступление Украины в НАТО 11:51
Оперштаб: В Москве выявлено 2239 новых случаев COVID-19 11:40
Уничтожение завода боевиков российским дроном-камикадзе сняли на видео 11:28
Рябков: Россия не блефует, выдвигая предложения о гарантиях безопасности 11:27
Кабмин выделил более 1,5 млрд рублей пострадавшим от лесных пожаров регионам 11:20
Правительство дополнительно выделит более 61 млрд рублей на проект МС-21 11:08
В России создали дрон с подзарядкой от ЛЭП 11:05
Власти Москвы планируют перевести поликлиники на цифровые электрокардиографы 10:53
Офицеры Балтфлота исполнили мечту школьника в рамках "Елки желаний" 10:53
Наталья Сергунина: В Москве утвержден предмет охраны исторических особняков Морозова и Рябушинского 10:31
Фрегат "Адмирал Чабаненко" вооружат 32 крылатыми ракетами 10:22
На ЦКАД украли ограждения на сумму более 2,5 миллиона рублей 10:21
Депутат предложил распространить действие "Пушкинской карты" на всех россиян 10:17
Детский омбудсмен назвала тюбинг и хлопушки главными рисками для детей 10:12
Путин поручил продолжить выплаты медикам за борьбу с коронавирусом 10:10
Косачев: Украина, возможно, пытается "потерять" Донбасс, но войти в НАТО 10:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
27.12.2021 12:11
Рубрика: Власть

Матвиенко: Мнение граждан должно быть определяющим для закона о QR-кодах

Текст: Дмитрий Гончарук

При доработке законопроекта об использовании QR-кодов в общественных местах должно быть максимально открытое обсуждение с экспертами и обществом, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Владимир Аносов
Нужны ли QR-коды для путешествий по России на новогодние праздники

"Мы, конечно, должны тщательнейшим образом подойти к анализу тех поправок, которые поступят, учесть мнение граждан, не торопиться принять закон, который будет понятен людям и даст новые инструменты, возможности для борьбы с ковидом. Поэтому пока выводы делать рано, мы должны тщательно его доработать, и такая работа уже ведется. Она будет продолжена в январе", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

По мнению политика, закон надо обсуждать и принимать максимально открыто. "Это тот случай, когда мнение граждан должно быть, на мой взгляд, определяющим", - подчеркнула она.

Документ направлен на то, чтобы дополнительно законодательно урегулировать необходимые вопросы, дать новые возможности и инструменты борьбе с пандемией.

"Он носит рамочный характер. Это означает, что такие полномочия будут даны субъектам Федерации, которые несут ответственность за положение дел в своих регионах. И, конечно, я полагаю, что поступили абсолютно правильно, что направили его еще раз на согласование в субъекты Федерации, в Совет Федерации, в общественные, неправительственные организации", - отметила спикер СФ.

По ее оценке, ко второму чтению законопроект может быть серьезно доработан.

"Безусловно, вызывает вопросы: а если человек переболел, у него достаточное количество антител, как быть в этом случае? Это тоже все должно быть прописано, право этого человека получить соответствующую справку и быть защищенным от каких либо ограничений. Что касается людей, у которых нет смартфонов, телефонов, которые живут в отдаленных районах, - в этом случае будет обязательство регионам в письменной форме готовить такой документ и доставлять его в отдаленные места, отдаленные поселки", - пояснила законодатель.

Матвиенко добавила, что соответствующее свидетельство можно будет получить в многофункциональных центрах. Кроме того, в законе обозначат особый подход к военнослужащим и некоторым другим категориям граждан.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Косачев: Украина, возможно, пытается "потерять" Донбасс, но войти в НАТО
В России предложили снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя
Чернышенко: Цифровые паспорта испытают в Москве, Подмосковье и Татарстане
Главный тренер сборной России объяснил причины поражения от шведов на МЧМ
Путин: Российские спасатели - среди лучших
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги