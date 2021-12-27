Матвиенко: Пик роста цен пришелся на 2021 год

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что пик роста потребительских цен в России пришелся на 2021 год. Такое мнение она высказала на итоговой пресс-конференции в понедельник.

"Прогноз следующего года выглядит более благоприятным", - отметила она. "Мы считаем, что пик роста цен пришелся на этот год. Надеемся, что в следующем году ситуация с инфляцией будет лучше, чем в этом", - добавила глава Совфеда.

Она также считает, что Банк России действует профессионально, но "нужно продолжаться двигаться по пути сдерживания цен".