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27.12.2021 14:27
Рубрика: Власть

Матвиенко предложила ввести строку "вкус и стиль" при оценке работы мэров

Текст: Дмитрий Гончарук
При благоустройстве городов надо руководствоваться не вкусом чиновников, а мнением архитекторов, дизайнеров и жителей. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос "Российской газеты".

"Надо, первое, любить свой город. Второе - не полагаться на свои вкусовые качества, а приглашать специалистов, которые понимают в этой сфере - дизайнеров, архитекторов и так далее. И третье - слушать горожан. Горожане точно любят свой город. Да, бывают разные вкусы и подходы, но аляповатое и грубое не украшает город. Я все время, когда приезжаю, провожу беседы с мэрами. Уговариваю, убеждаю, что должен быть свой стиль, должен быть стилевой код города", - сказала Матвиенко на пресс-конференции 27 декабря.

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Она призналась, при оценке эффективности губернаторов и мэров ввела бы обязательно строчку "вкус и стиль". "Я понимаю, что это нереалистично, но я бы это сделала. Такой строки оценки эффективности нет. Но люди хотят жить в комфортной среде, люди хотят жить уютно, в красоте. Когда такая красота есть, поверьте, и мусорить не будут. Это общеизвестные истины, я ничего нового не говорю", - констатировала сенатор.

Политик напомнила, что после того, как ее избрали губернатором Санкт-Петербурга в 2003 году, из центра города убрали всю крупноформатную рекламу, с привлечением бизнеса были заменены остановочные павильоны. Также был возрожден комитет по благоустройству и озеленению, и люди перестали рвать цветы с клумб.

"Это нелегкая, непростая работа. Вы себе не представляете, какой критике я подвергалась первые три года, когда сносили грязные убогие ларьки, все СМИ писали, что "уничтожают малый бизнес". Когда мы снимали рекламу, все рекламщики, которые зарабатывали на этом огромные деньги и мало платили в бюджет, а у них были большие ресурсы, три года на меня оказывали огромное давление, но мы выстояли, выдержали, и потом все согласились с этим", - рассказала Матвиенко.

Политик обратила внимание на то, что Совет Федерации взялся предметно за несколько городов, чтобы появились образцы для других.

"Вот почему я Кисловодском семь лет занимаюсь, потому что мы должны развивать внутренний туризм, - объяснила спикер СФ. - Мы должны создать образцовый, в хорошем смысле показательной город, чтобы была та планка, к которой потянутся все остальные. В том числе и эстетическую планку, и "благоустроительную", какую угодно".

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
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Еще один пример - Таганрог, где в 2023 году будет полностью обновлена трамвайная сеть.

"Выделяются большие деньги на обновление общественного транспорта, что делают регионы? Купят пять автобусов, три трамвая на эти деньги, а картинка общая не меняется. Людям не становится удобнее, уютнее и красивее. Вот мы на примере Таганрога отработаем сейчас концессию под ключ", - рассказала Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что сегодня есть все возможности для современного благоустройства.

"Если ты мэр, если ты губернатор, ты за все отвечаешь, в том числе и за красоту и комфортность среды, в которой живут люди", - резюмировала спикер Совфеда.

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