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Рубрика: Экономика

Матвиенко раскритиковала работу медстрахования на фоне пандемии

Текст: Дмитрий Гончарук

Российская система медицинского страхования оказалась не готова к вызовам пандемии COVID-19, поэтому необходимо подумать о принципах ее развития. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко: Для защиты от ковида нужна 100-процентная вакцинация

"Показала свою слабость, я считаю, наша система медицинского страхования, она оказалась не готова к форс-мажорным обстоятельствам, вызванным ковидом. И я думаю, что нам нужно очень серьезно подумать о принципах развития страховой медицины, чтобы она была так же готова как система здравоохранения реагировать на эти вызовы", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Спикер Совфеда напомнила, что недавно участвовала в открытии двух клиник, построенных бизнесом, который вкладывается в систему здравоохранения. По ее мнению, подобные инициативы нужно поддерживать, создавать условия для развития частных клиник.

"Пока наше законодательство не создает должных условий, гарантий для работы частных клиник, которые готовы работать по тарифу ОМС, они не требуют каких-то специальных тарифов", - признала сенатор. По ее мнению, во время пандемии не только государство, но и бизнес должен вести себя социально ответственно.

Экономика Страхование Общество Здоровье Законодательная власть Совет Федерации

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