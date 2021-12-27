Матвиенко рассказала о планах международных поездок на 2022 год

Совет Федерации возобновляет очное участие в международных мероприятиях и поездки с визитами в другие страны. Куда направятся сенаторы в следующем году, рассказала журналистам спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Она заявила, что пауза затянулась и члены Совфеда настроены в будущем году "восстановить и на двусторонней и многосторонней основе" контакты с зарубежными партнерами. Тем более что "русофобское зомбирование играет свою роль".

В январе делегация Совфеда примет участие в сессии ПАСЕ, где удалось добиться полного восстановления полномочий. Еще один приоритет - "укрепление межпарламентского сотрудничества на пространстве СНГ. В феврале Валентина Матвиенко лично намерена отправиться в Таджикистан, где запланирован форум межрегионального сотрудничества.

В марте, рассказала Валентина Матвиенко, исполняется 30 лет Межпарламентской ассамблее СНГ, мероприятия пройдут в Казахстане. А осенью всех членов ассамблеи ждут в Узбекистане для проведения полноценной сессии.

Кроме того, глава Совфеда планирует поездку в Китай и рассматривает другие приглашения, например, в Монголию.