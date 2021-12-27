Новости

В Москве Киевское шоссе перекрыли из-за угрозы взрыва 14:05
Суд продлил арест Ивану Сафронову 14:02
За сутки в Ростове выпала почти месячная норма снега 13:57
Глава СПЧ выступил за бесплатные ПЦР-тесты 13:53
Матвиенко раскритиковала работу медстрахования на фоне пандемии 13:39
Матвиенко встретит Новый год в Санкт-Петербурге 13:32
Лавров: Россия не будет унижаться и просить отмены санкций 13:29
Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода к берегам Сирии 13:26
Лавров: Западу нельзя верить на слово 13:12
Матвиенко допустила амнистию для иноагентов после отказа от иностранных денег 13:10
Лавров назвал иск стран ЕС в ВТО позорным шагом 13:05
Путин встретится с Рахмоном и позанимается "Елкой желаний" 13:01
Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента 12:49
Матвиенко: Никаких планов нападать на Украину в России не было и нет 12:45
СК завершил расследование дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве 12:43
В Подмосковье начался пожар в детском саду 12:40
Матвиенко рассказала о планах международных поездок на 2022 год 12:36
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов 12:29
Матвиенко: Пик роста цен пришелся на 2021 год 12:20
Более половины россиян совершают спонтанные покупки 12:16
Синоптик спрогнозировал на Новый год в Москве "скандинавскую еврозиму" 12:11
Матвиенко: Мнение граждан должно быть определяющим для закона о QR-кодах 12:11
К 50-летию Сергея Бодрова-младшего в Сети выйдет фильм о нем 12:04
Капитан сборной Швейцарии сдал второй положительный тест перед матчем с РФ 11:58
Матвиенко: Для защиты от ковида нужна 100-процентная вакцинация 11:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
27.12.2021 12:36
Рубрика: Власть

Матвиенко рассказала о планах международных поездок на 2022 год

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации возобновляет очное участие в международных мероприятиях и поездки с визитами в другие страны. Куда направятся сенаторы в следующем году, рассказала журналистам спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко подвела итоги работы сенаторов в 2021 году

Она заявила, что пауза затянулась и члены Совфеда настроены в будущем году "восстановить и на двусторонней и многосторонней основе" контакты с зарубежными партнерами. Тем более что "русофобское зомбирование играет свою роль".

В январе делегация Совфеда примет участие в сессии ПАСЕ, где удалось добиться полного восстановления полномочий. Еще один приоритет - "укрепление межпарламентского сотрудничества на пространстве СНГ. В феврале Валентина Матвиенко лично намерена отправиться в Таджикистан, где запланирован форум межрегионального сотрудничества.

В марте, рассказала Валентина Матвиенко, исполняется 30 лет Межпарламентской ассамблее СНГ, мероприятия пройдут в Казахстане. А осенью всех членов ассамблеи ждут в Узбекистане для проведения полноценной сессии.

Кроме того, глава Совфеда планирует поездку в Китай и рассматривает другие приглашения, например, в Монголию.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента
Косачев: Украина, возможно, пытается "потерять" Донбасс, но войти в НАТО
В России предложили снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя
Чернышенко: Цифровые паспорта испытают в Москве, Подмосковье и Татарстане
Главный тренер сборной России объяснил причины поражения от шведов на МЧМ
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги