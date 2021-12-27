Матвиенко встретит Новый год в Санкт-Петербурге

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко будет встречать Новый год в Санкт-Петербурге в кругу семьи. Об этом она рассказала журналистам на итоговой пресс-конференции.

"У меня еще ощущение нового года не пришло", - призналась она. Завтра глава Совфеда посетит Кисловодск, чтобы принять участие в открытии нескольких отреставрированных объектов. "29-е и 30-е у меня тоже рабочие дни", - добавила она.

"Новый год 31-го я буду в Питере отмечать по традиции", - сообщила она. А потом Матвиенко намерена несколько дней провести в одном из регионов России. "Зима - потрясающая. Надо ею насладиться, ибо она недолговечна", - отметила спикер.

Говоря о пожеланиях на Новый год, она сказала: "Все мы во многом хотим одного - чтобы вернулся нормальный образ жизни. Хочется выйти из этой непростой ситуации".