Новости

В Москве Киевское шоссе перекрыли из-за угрозы взрыва 14:05
Суд продлил арест Ивану Сафронову 14:02
За сутки в Ростове выпала почти месячная норма снега 13:57
Глава СПЧ выступил за бесплатные ПЦР-тесты 13:53
Матвиенко раскритиковала работу медстрахования на фоне пандемии 13:39
Матвиенко встретит Новый год в Санкт-Петербурге 13:32
Лавров: Россия не будет унижаться и просить отмены санкций 13:29
Корабли Балтийского флота вернулись из дальнего похода к берегам Сирии 13:26
Лавров: Западу нельзя верить на слово 13:12
Матвиенко допустила амнистию для иноагентов после отказа от иностранных денег 13:10
Лавров назвал иск стран ЕС в ВТО позорным шагом 13:05
Путин встретится с Рахмоном и позанимается "Елкой желаний" 13:01
Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента 12:49
Матвиенко: Никаких планов нападать на Украину в России не было и нет 12:45
СК завершил расследование дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве 12:43
В Подмосковье начался пожар в детском саду 12:40
Матвиенко рассказала о планах международных поездок на 2022 год 12:36
Цены на газ в Европе упали ниже 1100 долларов 12:29
Матвиенко: Пик роста цен пришелся на 2021 год 12:20
Более половины россиян совершают спонтанные покупки 12:16
Синоптик спрогнозировал на Новый год в Москве "скандинавскую еврозиму" 12:11
Матвиенко: Мнение граждан должно быть определяющим для закона о QR-кодах 12:11
К 50-летию Сергея Бодрова-младшего в Сети выйдет фильм о нем 12:04
Капитан сборной Швейцарии сдал второй положительный тест перед матчем с РФ 11:58
Матвиенко: Для защиты от ковида нужна 100-процентная вакцинация 11:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
27.12.2021 13:32
Рубрика: Власть

Матвиенко встретит Новый год в Санкт-Петербурге

Текст: Галина Мисливская

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко будет встречать Новый год в Санкт-Петербурге в кругу семьи. Об этом она рассказала журналистам на итоговой пресс-конференции.

Матвиенко допустила амнистию для иноагентов после отказа от иностранных денег

"У меня еще ощущение нового года не пришло", - призналась она. Завтра глава Совфеда посетит Кисловодск, чтобы принять участие в открытии нескольких отреставрированных объектов. "29-е и 30-е у меня тоже рабочие дни", - добавила она.

"Новый год 31-го я буду в Питере отмечать по традиции", - сообщила она. А потом Матвиенко намерена несколько дней провести в одном из регионов России. "Зима - потрясающая. Надо ею насладиться, ибо она недолговечна", - отметила спикер.

Говоря о пожеланиях на Новый год, она сказала: "Все мы во многом хотим одного - чтобы вернулся нормальный образ жизни. Хочется выйти из этой непростой ситуации".

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента
Косачев: Украина, возможно, пытается "потерять" Донбасс, но войти в НАТО
В России предложили снизить допустимый уровень алкоголя в крови водителя
Чернышенко: Цифровые паспорта испытают в Москве, Подмосковье и Татарстане
Главный тренер сборной России объяснил причины поражения от шведов на МЧМ
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги