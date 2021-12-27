Матвиенко: Закон против домашнего насилия нужен стране

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что закон о противодействии семейно-бытовому насилию нужен России, но в нынешнем виде проект документа привел бы не к согласию в обществе, а к расколу, его нужно доработать.

Отвечая на вопросы журналистов на итоговой пресс-конференции, она напомнила, что сенаторы провели большую работу и подготовили законопроект, который сами считают оптимальным. Однако в обществе по этому поводу сформировались два непримиримых полюса: одни считают, что документ слишком мягкий, другие - что он вводит излишнее регулирование и проведет в неправомерному вмешательству в семейную жизнь людей.

"Мы решили пока поставить его на паузу, отправили в Общественную палату, пусть они на своей площадке пообсуждают", - заявила Матвиенко. Она также рассказала, что сенаторы намерены провести опрос и выяснить, сторонников какой из указанных позиций по законопроекту больше. "Мы готовим опрос, мы будем это делать", - сказала она.

Такой подход в данной ситуации спикер Совфеда считает наиболее правильным, поскольку документ на столь чувствительную тему должен стать "законом примирения, а не законом раскола".

"Я убежденный сторонник того, что такой закон стране нужен", - заявила Матвиенко, добавив, что цель документа - профилактика насилия в семье и общественное неприятие этого явления. В конечном итоге он будет способствовать укреплению семьи, уверена глава Совфеда.