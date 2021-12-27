МИД РФ: Москва должна исключить вступление Украины в НАТО

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что задача российской стороны - остановить продвижение НАТО на восток и предотвратить вступление Украины в Альянс.

"Мы должны положить конец продвижению НАТО, натовской инфраструктуры, натовских возможностей дальше на восток​​​. Мы должны исключить вступление Украины в НАТО", - цитирует его слова журнал "Международная жизнь".

Речь идет о предложениях Москвы по договоренностям с США и соглашениям со странами-членами НАТО, обнародованных 17 декабря и вызвавших большой резонанс во всем мире. В инициативах российской стороны предлагается создать взаимные гарантии безопасности в Европе, договориться о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, а главное - отказаться от дальнейшего расширения НАТО. В противном случае рост напряженности в мире может привести к новой конфронтации, об этом неоднократно предупреждал МИД РФ.