МИД РФ: Россия призывает быстрее разморозить афганские счета

Российская сторона призывает США отказаться от политизации гуманитарных вопросов, об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

"Россия продолжит призывать Вашингтон и его союзников к полному отказу от политизации гуманитарной проблематики. Сегодня на фоне стремительного нарастания рисков расползания наркотических и террористических угроз по региону и за его пределы Афганистану жизненно необходимы его финансовые средства, удерживаемые на международных счетах, для эффективного купирования стоящих перед страной вызовов", - цитирует РИА Новости слова Ильичева.

В частности, дипломат отметил, что "как в двусторонних контактах, так и на международных площадках Россия регулярно акцентирует необходимость скорейшего размораживания афганских авуаров в интересах спасения Афганистана и его населения от полномасштабной гуманитарной катастрофы, способной спровоцировать разрушительные последствия регионального и даже международного масштаба".

Также, по его словам, резолюция Совбеза ООН, принятая на минувшей неделе, которая предусматривает послабления против режима движения "Талибан" (запрещено в РФ) в гуманитарных целях, позволяет оказывать афганскому народу гуманитарную помощь.