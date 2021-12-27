Минцифры опровергло информацию об утечке исходного кода госуслуг

В Минцифры сообщили, что проверка инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам портала госуслуг. Данные пользователей надежно защищены, подчеркнули в министерстве.

"Проверка всей инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам. Портал госуслуг работает в обычном режиме, данные пользователей надежно защищены", - цитирует сообщение Минцифры ТАСС.

Ранее СМИ сообщили об утечке данных одного из региональных порталов госуслуг. При этом отмечалось, что пользовательские данные утечка не затронула.

На прошлой неделе стало известно, что портал госуслуг получит расширенную защиту при помощи двухфакторной аутентификации, включенной по умолчанию. В качестве дополнительной меры защиты будут использованы одноразовые СМС-коды. Как ожидается, это должно повысить защищенность персональных данных пользователей сервиса.