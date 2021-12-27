Минобороны и Минстрой заключили соглашение о сотрудничестве

В понедельник российское военное ведомство и Минстрой РФ заключили соглашение о сотрудничестве в области строительства, архитектуры и градостроительства.

На церемонии подписания документа министр обороны Сергей Шойгу сказал, что эта совместная деятельность направлена на создание эффективной системы управления капитальными вложениями, совершенствование нормативной и методологической базы, обеспечение оперативного информационного, аналитического и организационного взаимодействия.

Соглашение он назвал еще одним шагом в укреплении двустороннего сотрудничества двух министерств. "Считаю, что достигнутые договоренности станут основой для продуктивной работы в области строительства, архитектуры и градостроительства, заложат фундамент на долгосрочную перспективу", - заявил Шойгу.

По его словам, развитие военной и социальной инфраструктуры Вооруженных сил - одно из приоритетных направлений работы Минобороны. "Значимую роль в ней играет взаимодействие военного ведомства с Минстроем в том числе - в реализации поручений главы государства", - подчеркнул глава военного ведомства России.

А министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин отметил, что активное сотрудничество c министерством обороны при строительстве и оперативном вводе в строй антиковидных госпиталей, других объектов идет по нарастающей. "Подписываемое сегодня соглашение интенсифицирует нашу совместную работу. Особенно - сотрудничество в сфере совершенствования нормативной и методологической базы, чтобы сделать "нормативку" как можно проще и эффективнее", - отметил глава Минстроя РФ.

В Минобороны России объяснили, что согласно этому соглашению, приоритетными целями сотрудничества и взаимодействия двух ведомств являются подготовка предложений по проектам нормативных правовых актов в сфере строительства, архитектуры и градостроительства. А также мониторинг и анализ результатов реализации государственной политики и эффективности нормативного правового регулирования, взаимное информирование о результатах такого мониторинга.

"Стороны будут координироваться при подготовке предложений по изменениям в законодательство РФ в части совершенствования системы правового регулирования градостроительных отношений при строительстве, реконструкции (капитального ремонта) объектов военной и социальной инфраструктуры Вооруженных сил России. Предполагается реализация комплекса мер государственной поддержки военнослужащих, а также по повышению качества жизни граждан", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Сказано, что сотрудничество направлено на повышение эффективности выполнения возложенных полномочий в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, повышении эффективности системы управления капитальными вложениями в объекты капитального строительства, сказано в документе.

Планируется также информационное, аналитическое и организационное взаимодействие по вопросам формирования оптимальных условий для развития, обеспечения высокой конкурентоспособности и стабильности отечественного строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом специфики, особого статуса и специального режима создания объектов военной и социальной инфраструктуры для нужд Вооруженных сил РФ.