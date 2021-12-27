Новости

Дмитрий Мезенцев и Наталья Кочанова посетили древнейший город Беларуси 18:35
В зоопарке Берлина умерла самая старая белая медведица Европы 18:26
В центре Москвы погиб националист Егор Просвирнин 18:14
Прокурор попросил восемь лет колонии для бросившего файер в полицейских 18:12
Россельхознадзор ограничил ввоз птицы из ЕС из-за гриппа 18:08
Лавров назвал новые подходы ЕС в отношении РФ "политической камасутрой" 18:05
Судно, передававшее телеметрию с МКС, станет музеем 18:00
В Ростове прокуратура проверит жалобы горожан на уборку снега 17:54
Минобороны и Минстрой заключили соглашение о сотрудничестве 17:50
Назван самый ранний симптом "омикрона" 17:28
АСВ выставило на торги земельные участки, принадлежащие Центркомбанку 17:05
Упавший в Удмуртии вертолет ищут спасатели на снегоходах и десантники 17:00
Глава Татарстана заявил о готовности исполнять закон о региональной власти 16:57
Патриарх Кирилл попросил Эрмитаж вернуть раку Александра Невского 16:45
Для смены пола в Швейцарии достаточно заявления 16:44
Лукашенко на благотворительном празднике подарили символ 2022 года 16:37
Путин назвал число граждан Таджикистана в России 16:17
Два чиновника Ростехнадзора арестованы по делу о взятках 15:54
Дептранс Москвы попросил агрегаторов такси не завышать цены в праздники 15:52
Мурашко о коронавирусе: У нас есть все необходимое, чтобы победить 15:45
Разработчик лекарства от COVID-19 отметил его эффективность против "омикрона" 15:36
В Москве отремонтируют четыре парка 15:29
В Удмуртии потерпел крушение вертолет Ми-2 15:16
ФАС уличила крупнейших поставщиков металлопроката в картельном сговоре 14:41
Матвиенко: Даже при желании возродить СССР невозможно 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
27.12.2021 17:50
Рубрика: Власть

Минобороны и Минстрой заключили соглашение о сотрудничестве

Текст: Юрий Гаврилов

В понедельник российское военное ведомство и Минстрой РФ заключили соглашение о сотрудничестве в области строительства, архитектуры и градостроительства.

Фото: Вадим Савицкий/ Пресс-служба Минобороны РФ/ РИА Новости
Шойгу рассказал, чем в этом году жила армия

На церемонии подписания документа министр обороны Сергей Шойгу сказал, что эта совместная деятельность направлена на создание эффективной системы управления капитальными вложениями, совершенствование нормативной и методологической базы, обеспечение оперативного информационного, аналитического и организационного взаимодействия.

Соглашение он назвал еще одним шагом в укреплении двустороннего сотрудничества двух министерств. "Считаю, что достигнутые договоренности станут основой для продуктивной работы в области строительства, архитектуры и градостроительства, заложат фундамент на долгосрочную перспективу", - заявил Шойгу.

По его словам, развитие военной и социальной инфраструктуры Вооруженных сил - одно из приоритетных направлений работы Минобороны. "Значимую роль в ней играет взаимодействие военного ведомства с Минстроем в том числе - в реализации поручений главы государства", - подчеркнул глава военного ведомства России.

А министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин отметил, что активное сотрудничество c министерством обороны при строительстве и оперативном вводе в строй антиковидных госпиталей, других объектов идет по нарастающей. "Подписываемое сегодня соглашение интенсифицирует нашу совместную работу. Особенно - сотрудничество в сфере совершенствования нормативной и методологической базы, чтобы сделать "нормативку" как можно проще и эффективнее", - отметил глава Минстроя РФ.

В Минобороны России объяснили, что согласно этому соглашению, приоритетными целями сотрудничества и взаимодействия двух ведомств являются подготовка предложений по проектам нормативных правовых актов в сфере строительства, архитектуры и градостроительства. А также мониторинг и анализ результатов реализации государственной политики и эффективности нормативного правового регулирования, взаимное информирование о результатах такого мониторинга.

"Стороны будут координироваться при подготовке предложений по изменениям в законодательство РФ в части совершенствования системы правового регулирования градостроительных отношений при строительстве, реконструкции (капитального ремонта) объектов военной и социальной инфраструктуры Вооруженных сил России. Предполагается реализация комплекса мер государственной поддержки военнослужащих, а также по повышению качества жизни граждан", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Минстрой разъяснит строителям новый порядок ведения госконтрактов

Сказано, что сотрудничество направлено на повышение эффективности выполнения возложенных полномочий в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, повышении эффективности системы управления капитальными вложениями в объекты капитального строительства, сказано в документе.

Планируется также информационное, аналитическое и организационное взаимодействие по вопросам формирования оптимальных условий для развития, обеспечения высокой конкурентоспособности и стабильности отечественного строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом специфики, особого статуса и специального режима создания объектов военной и социальной инфраструктуры для нужд Вооруженных сил РФ.

Власть Безопасность Армия Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Минстрой Правительство Минобороны

Главное сегодня

СК начал проверку по факту аварийной посадки вертолета в Удмуртии
Песков назвал подготовку к выборам сутью работы президента
Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь
МИД РФ: США, Украина и НАТО услышали предложения России по безопасности
Проект "Пушкинская карта" предложили распространить на детей
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги