Минобороны: НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с РФ

Почему именно сейчас Россия направила Соединенным Штатам Америки и блоку НАТО проекты юридически обязывающих соглашений о гарантиях безопасности, военным атташе и представителям посольств иностранных государств в понедельник рассказал замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. По его словам, иностранных коллег пригласили на брифинг, чтобы довести им "наши оценки состояния и характера взаимодействия между Российской Федерацией и НАТО за 2 последних десятилетия".

"Текущее плачевное состояние отношений России и НАТО можно объяснить тем, что альянс зачастую прибегал к использованию "гибридных методов" для сдерживания России, сочетавших диалог с наращиванием военных приготовлений, - начал генерал Фомин. - В последние годы акцент был сделан на военном сдерживании, в то время как ранее больше внимания уделялось проектам сотрудничества, интересующим альянс".

После окончания "холодной войны" РФ неоднократно предпринимались попытки найти новые формы взаимодействия с НАТО, создать устойчивую, равноправную для всех систему европейской безопасности".

По словам Фомина, неверно полагать, что ухудшение отношений Россия-НАТО началось с 2014 года. "Заявленные цели равноправного сотрудничества альянсом не выполнялись гораздо раньше, фактически сразу после развала Варшавского договора. Притом, что Россия тогда была беспрецедентно открыта для конструктивного партнерства с Западом и провела добровольную демилитаризацию страны на своих западных рубежах. Был осуществлен также беспрецедентный по масштабам и срокам вывод группировок войск из стран Варшавского договора", - продолжил военачальник.

Фомин напомнил, что 27 мая 1997 года в Париже был подписан "Основополагающий Акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между РФ и Организацией Североатлантического договора", в котором декларировалось, что Россия и НАТО больше не воспринимают друг друга в качестве противников. В документе были зафиксированы политические гарантии военной сдержанности. В частности, альянс принял обязательства осуществлять свою коллективную оборону имеющимися средствами, без дополнительного размещения "существенных боевых сил".

"Было подтверждено, что государства - члены НАТО не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов и не имеют необходимости изменять любой из аспектов построения ядерных сил НАТО или ядерной политики НАТО. Никакие вызовы, требующие расширения альянса, не просматривались. Хотя после воссоединения Германии в 1990 году членом Североатлантического союза стала вся объединенная страна, включая бывшую ГДР. Таким образом, фактически был сделан первый шаг по расширению блока. В дальнейшем последовали новые волны расширения НАТО - в 1997 году, после саммита НАТО в Мадриде, стартовали переговоры о вступлении в блок Чехии, Венгрии и Польши. 12 марта 1999 года эти страны стали первыми бывшими членами Варшавского договора, присоединившимися к Североатлантическому союзу", - рассказал замглавы военного ведомства.

В 2002 году были начаты переговоры о вступлении в альянс Болгарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Румынии, Словакии и Словении, которые в марте 2004 года также стали членами НАТО. Этот год стал этапом наибольшего расширения НАТО.

"При этом существенно вырос потенциал блока на восточном фланге. Во-первых, границы блока передвинулись более чем на 1 тысячу км на восток, что обеспечило ему возможность использовать нестратегических вооружений для поражения целей на территории России. Например, минимальное подлетное время с авиабаз в Эстонии до Санкт-Петербурга сократилось до нескольких минут. В зоне поражения только артиллерийских систем оказалась большая часть Калининградской области.

Во-вторых, в распоряжение НАТО перешло значительное количество объектов инфраструктуры на территории восточноевропейских стран, что "расширило возможности по дислокации и переброске войск", перечислил Александр Фомин.

В-третьих, в арсенал блока, продолжил замминистра, было "добавлено" большое количество вооружений и военной техники бывших стран Варшавского договора, увеличились и людские ресурсы. А в-четвертых, НАТО получил доступ к портам Балтийского и Черного морей, расширив оперативные возможности военно-морских сил альянса.

Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы - в 1999 году была проведена несанкционированная ООН военная операция против Югославии. "В результате бомбардировок Белграда погибли мирные, ни в чем неповинные люди, была нарушена экономика страны. Дезинтеграция Югославии привела к новому шагу расширения блока за счет включения в его состав Албании, Хорватии и Черногории, а в дальнейшем Северной Македонии", - отметил замглавы военного ведомства России.

По словам генерала Фомина, в доктринальных документах НАТО последних лег, например, в военной стратегии НАТО 2019 года, "Россия без каких-либо экивоков прямо определена в качестве главного источника угроз коалиционной безопасности".

"Военное строительство блока полностью перенацелено на подготовку к крупномасштабному вооруженному конфликту высокой интенсивности с РФ. Ежегодно блоком НАТО проводится 30 крупных учений, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения военных действий против России. В рамках учебно-боевых мероприятий особое внимание уделяется созданию ударных группировок у границ нашей страны. В частности, в мае - июне текущего года проведена серия учений "Дефендер юроп - 2021" с переброской из США и Западной Европы на "восточный фланг" войск усиления численностью до 40 тысяч человек", - рассказал Фомин.

В настоящее время в Восточной Европе на непрерывной основе поддерживается присутствие около 13 тысяч военнослужащих внерегиональных государств блока. Соответствующие формирования имеют на вооружении около 200 танков, 400 бронированных машин, 50 орудий и свыше 30 самолетов и вертолетов.

"Под давлением Белого дома главы государств и правительств стран участниц НАТО на саммите в Великобритании в 2014 году приняли обязательства довести к 2024 году объемы национальных ассигнований на оборону до 2 процентов от внутреннего валового продукта при одновременном выделении из этих средств не менее 20 процентов на закупку вооружения и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В результате реализации указанного решения совокупные затраты союзников на военные нужды в 2021 году достигли 1 трлн 174 млрд. долларов. Этот показатель превышает военный бюджет РФ более чем в 18 раз. За последние 6 лет рост ассигнований альянса составил 278 млрд. долларов (31 %), а если считать с 1997 года - то 715 млрд, долларов, то есть в 2,5 раза", - рассказал генерал Фомин.

"Более того, в последнее время альянс перешел к практике прямых провокаций, сопряженных с высоким риском перерастания в вооруженное противостояние.

Характерный пример - попытка британского эсминца УРО "Дефендер" 23 июня 2021 года проникнуть в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент у побережья Крыма. Показательно, что действия корабля ВМС Великобритании обеспечивал американский стратегический разведывательный самолет RC-135. В Черноморском регионе по сравнению с 2020 годом интенсивность задействования разведывательной авиации выросла более чем на 60 процентов. Количество самолетовылетов увеличилось с 436 до 710", - отметил военачальник.

По данным Минобороны РФ, стратегические бомбардировщики В-IB и В-52Н ВВС СIIIA 92 раза в текущем году против 78 - в прошлом, совершали полеты в воздушном пространстве Причерноморья с выходом на условный рубеж применения крылатых ракет Минимальное приближение к границе России в западной части Крыма составило 15 км.

Увеличиваются масштабы и интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки по планам НАТО в Черноморской зоне. Всего в текущем году командование объединенными вооруженными силами НАТО провело именно в Черном море 15 учений. В 2020-м их было 8. Присутствие в акватории Черного моря кораблей и вспомогательных судов внерегиональных государств НАТО фактически приобрело постоянный характер. С января по декабрь текущего года совершено 30 заходов кораблей НАТО, в 2020-м их было 23. Суммарная продолжительность пребывания составила более 400 суток, в 2020 году - 359.

В Балтийской морской зоне в 2021 году странами НАТО совершено более 1200 самолетовылетов и свыше 50 выходов боевых кораблей на морскую разведку. В регионе в 2020 году командование ОВС НАТО провело более 20 мероприятий оперативно-боевой подготовки. При этом в коалиционную деятельность активно вовлекаются нейтральные государства и наши ближайшие соседи - Финляндия и Швеция.

Североатлантический союз, по словам генерала Фомина, целенаправленно осваивает в военных целях и Арктику, наращивает там масштабы учебно-боевой деятельности с привлечением стратегических бомбардировщиков и морского компонента глобальной системы ПРО, в том числе в непосредственной близости от границ Российской Федерации.

"Продолжение альянсом конфронтационного курса в отношении нашей страны вынуждает нас жестко поставить перед НАТО вопрос о юридически обязывающих гарантиях безопасности для России, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение блока на Восток и размещение угрожающих систем вооружений в непосредственной близости от наших границ. Проект соответствующего соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора был передан нами американской стороне 15 декабря 2021 года, а 16 декабря - председательствующему в СРН генсекретарю НАТО Столтенбергу для последующего распространения среди стран-членов НАТО.

В соответствии с проектом участники соглашения руководствуются принципами сотрудничества, равной и неделимой безопасности. Они не укрепляют свою безопасность как индивидуально, так и в рамках международной организации, военного союза или коалиции за счет безопасности других.

Российская Федерация и все участники соглашения, являвшиеся по состоянию на 27 мая 1997 года государствами-членами Организации Североатлантического договора, обязуются не размещать свои вооруженные силы и вооружения на территории других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997-го. Государства-члены НАТО берут на себя обязательства по исключению дальнейшего расширения альянса, в том числе присоединения Украины, а также других государств; отказываются от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Стороны исключают развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников.

"Участники соглашения обязуются поддерживать диалог, обмениваться оценками угроз безопасности, организуют "горячие" телефонные линии для экстренных контактов, а также для разрешения вопросов и урегулирования проблемных ситуаций применяют механизмы срочных консультаций. В целях обеспечения транспарентности и предсказуемости военной деятельности задействуются все имеющиеся механизмы и инструменты мер доверия. Полагаем, что данное соглашение разработано в интересах как России, так и Европы в целом. Мы рассчитываем на серьезный, конструктивный разговор. Ждем от альянса скорейшей и предметной реакции на наши предложения и готовы начать переговоры в любой удобный момент", - заключил Александр Фомин.