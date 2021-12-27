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Рубрика: Власть

Миркин: Весь опыт мировой истории говорит о том, что закрытые экономики угасают

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)
В основе экономики - идеи. Можно превратиться в большой паровоз, а можно в скоростную машину, смотря какую позицию займешь. Главная идея - не тонны, баррели и мегаватты, и даже не многие миллиарды чипов. Главная идея - это мы, качество нашей жизни, сколько лет мы живем. Нельзя за котлованами и мегапроектами не видеть, что главное - это мы сами. Каких только слов не произносится об особенностях нашего пути, об уникальном цивилизационном коде, о нашем одиночестве перед всем миром, о том, как экономика должна быть всему этому посвящена, но как же в этих словах иногда мало нашей личной жизни, как мало ценности каждой человеческой судьбы, хотя именно им должна служить каждая запятая в макроэкономических решениях.

Лучше сто, тысячу раз повторить, что по индексу человеческого развития мы - 52-е в мире (ООН, 2019). По ожидаемой продолжительности жизни - на 95-97-м месте (ВОЗ, 2019). По итогам 2021 года она может опуститься ниже 70 лет. Только 25% семей могут легко, без затруднений "свести концы с концами" при покупке самого необходимого. Только 50% семей могут по своим доходам "заменить пришедшую в негодность самую простую мебель" (Росстат, 2020). По ВВП на душу населения по номиналу мы на 81-м месте в мире, по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности - на 74-м (МВФ, 2020). "Бедность… худшее из рабств" - как важны нам сейчас слова Столыпина!

Фото: Из личного архива автора
Миркин: Лишь четверть семей в России могут легко "свести концы с концами"

А что нужно? Быть по продолжительности жизни - 80+, по индексу человеческого развития, по ВВП на каждую душу, живущую в России, среди первых 20-25 стран мира. А как это сделать? Ждать кризиса капитализма? Ждать его, как ждем его уже 100 с лишним лет, сначала в марксистской традиции, а потом каждый божий день, рассуждая, что капитализм морально разлагается, что там социальное неравенство и всё не по-человечески? Это очень недальновидное размышление - отталкиваться в своих идеях от стран "золотого миллиарда", добившихся 80+ лет жизни для своего населения.

Весь опыт мировой истории говорит о том, что закрытые экономики угасают

Какой смысл проклинать тех, с кем связан одной пуповиной, пусть даже есть масса конфликтов, и часть этих конфликтов поистине угрожающая и они наросли "выше крыши"? Да, эти конфликты придется решать, придется искать баланс интересов, но, самое главное, это борьба одного и того же существа с самим собой. Мы критически зависим от мировых цен и спроса на сырье, мы не можем себе позволить быть только на Востоке. Мы разве желаем тотальной китаизации нашей экономики? Зависимость народного хозяйства от импорта технологий, оборудования и первичных компонентов - не 70-100%, как в 2014 году, но не менее 60-90%. Наш партнер №2 в этом - Германия (когда-то №1), а по сумме оборота, партнер №1 - ЕС (больше 40% экспорта-импорта, в 2 раза больше Китая). Зачем их, капиталистических, проклинать, когда "ласковый теленок двух маток сосет"? Зачем внушать нашим душам отторжение, когда самой здравой экономической идеей является резкое расширение потока прямых иностранных инвестиций в Россию, заманивание самых умных голов, самых передовых технологий к нам домой, как это сделал Китай?

Суверенизация экономики - да, конечно! Локализация производства - кто спорит! Но не закрытость, не превращение в закрытую крепость, не встать на дыбы, что означало бы для России - великие потрясения. Весь опыт мировой истории говорит о том, что закрытые экономики угасают. Зачем так проклинать глобализацию? Этим занимаются только слабые. Сильные, наоборот, используют глобализацию для экономической экспансии, для создания центростремительного движения к самим себе. Посмотрите, как это делает Китай, осуществляя политику превращения в глобальную экономическую силу, пытаясь превзойти США в размерах своей финансовой машины (Going Global). Там что, борются c глобализацией? Нет, наоборот, используют ее. "Ласковый теленок двух маток сосет". А когда он, Китай, становится неласковым, его тут же начинают отжимать то от одной соски, то от другой.

Как часты в наших размышлениях проклятия Западу! Там угнетают и выжимают соки. Там заговор, монетаристы и мировое правительство. Там нами руководит МВФ. Но разве Запад что-то единое? Разве модель капитализма всего одна? Нет, это не так, эти модели - очень разные. Есть англо-саксонская модель (да, не для нашей "ментальности"), континентальная модель, шведская, азиатская, если Японию и Южную Корею считать "Западом".

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Нам очень подходит континентальная модель. Ее называют "социальной рыночной экономикой". Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Словения, Польша. В этой модели высока концентрация собственности (похоже на нас), очень большой средний класс (у нас - пока нет), огромный средний и малый бизнес (55% ВВП в Германии, у нас 20-22% ВВП). Роль государства в экономике гораздо больше, чем у англосаксов (нам бы - 30-35% ВВП, сейчас - до 70%). И еще - очень высоки гарантии социальной защиты. Как раз то, что желал Столыпин: "Вся правительственная политика направлена к насаждению мелкой частной собственности. Как же воссоздать крепкую, сильную Россию, и одновременно гасить инициативу, энергию, убивать самодеятельность?".

Разумный национальный эгоизм... баланс частных, общих и чужих интересов - это и есть наша экономическая идеология

Что же в итоге? Меньше неумеренных, крайних мнений, с любых сторон, левой, правой - больше рациональности, взвешенности в том, что думаем и говорим и, главное, что делаем. Больше практичности, больше ответов на вопрос - как так перевернуть позицию на глобальной шахматной доске, чтобы брать, брать для себя как можно больше. Разумный национальный эгоизм, мирный, спокойный, баланс частных, общих и чужих интересов - это и есть наша экономическая идеология. Какой она должна быть, когда всем непросто.

Власть Позиция Экономика Макроэкономика Колонка Якова Миркина

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