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27.12.2021 15:45
Рубрика: Общество

Мурашко о коронавирусе: У нас есть все необходимое, чтобы победить

Текст: Евгения Думанская

У человечества есть все необходимое для победы над коронавирусом, считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Он напомнил, что вирусы появились задолго до человека и всегда будут среди нас, существенно влияя на повседневную жизнь. "Многие инфекции мы взяли под контроль, и у нас есть все необходимое, чтобы победить и новую коронавирусную инфекцию", - приводит РИА Новости заявление министра.

Российская система здравоохранения показала свою устойчивость, позволив пройти через несколько волн заболеваемости, отметил он. Мурашко добавил, что самой надежной защитой от болезни является вакцинация. Среди заболевших не более 4% привитых, большинство пациентов стационаров не ставили прививки, свидетельствуют данные Минздрава. Массовая вакцинация стартовала в январе 2021 года.

Ранее терапевт рассказал, какие ежедневные привычки увеличивают восприимчивость организма к различным инфекциям, включая COVID-19.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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