МВД предложило запретить сигнальное оружие, кроме пистолетов

Запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов, револьверов и однозарядных стреляющих устройств калибра не более 20 миллиметров, предлагает МВД России.

Такие предложения прозвучали в письме МВД в минпромторг, где сказано, что "предлагается во избежание появления в продаже сигнальных автоматов, винтовок и пулеметов внести изменения в статью 6 Федерального закона "Об оружии", установив запрет для оборота на территории РФ сигнального оружия за исключением сигнальных пистолетов".

В письме уточняется, что на сегодняшний день российские законы об оружии никак не регулируют, какие виды сигнального оружия могут допускаться к обороту в стране, а также не установлены какие-либо ограничения по его калибру.

О чем идет речь? Существует широкий спектр видов сигнального оружия, которые могут подавать светошумовые и дымовые сигналы. Прежде всего это - пистолеты и револьверы разных систем и однозарядные сигнальные устройства, похожие на футляры для термометров, эдакие металлические цилиндры со спусковыми крючками. Они легкие, компактные, их удобно по несколько штук носить в карманах спецодежды. Все это продается без лицензии по достижении 18 лет.

Сигнальные устройства очень нужны охотникам и рыбакам, геологам, спасателям, оленеводам, участникам различных таежных и арктических экспедиций, промысловикам, строителям в удаленных местах - всем, кто работает в экстремальных условиях в отрыве от цивилизации. Случится может всякое, вдруг срочно потребуется помощь при отсутствии других способов связи. Вот тут яркая вспышка в небе и поможет спасти чью-то жизнь.

МВД на такие полезные сигнальные устройства не покушается. А вот если в виде сигнального оружия выступает автомат Калашникова, винтовка Мосина или, скажем, пулемет Максим, то возникает вопрос в целесообразности такого удивительного приспособления.

На самом деле специальных, именно "сигнальных автоматов Калашникова", как и прочих оружейных систем, пока нет, никто такие устройства не разрабатывал. Правда, сконструировать их не сложно. Тревогу вызвало охолощенное оружие. Это либо изделия, что были изготовлены на заводе с нуля, либо списанное боевое оружие, которое было охолощено, приведено в негодность для ведения боевого огня. По сути, это просто макеты, или "пугачи", которые стреляют только холостыми патронами. Чтобы выстрелить светошумовым патроном, надо в ствол вставить специальную мортирку или насадку. Тогда из него вылетит сигнальная ракета. Вот только вопрос: кто из такого оружия будет подавать сигналы?

Согласитесь, тащить на себе по тайге железяку, весом не менее 4 килограммов только для того, чтобы в случае беды подать сигнал, весьма обременительно, если не глупо. Не проще ли положить в карман 100-граммовый цилиндрик однозарядного устройства? Ну, на крайний случай - сигнальный пистолет в полкилограмма.

Вывод один - из "калаша" сигнальными ракетами будут стрелять исключительно для развлечения.

Однако развлечение это может оказаться совсем не безобидным. Даже выстрел холостым патроном с близкого расстояния может нанести человеку сильный ожог. А если стрелять сигнальным зарядом, то последствия могут быть фатальными. Ведь сигнальная ракета, распадающаяся в небе на красивые светящиеся звездочки, несет мощный термический состав, способный прожечь и толстую доску, и человека. Более того, стрелять прицельно сигнальной ракетой невозможно. И если выстрел произведен не строго вверх, а параллельно земле, то ракета полетит по непредсказуемой траектории. Может попасть в случайных людей, в машины, в строения.

А у нас есть горячие любители пострелять в людных местах в момент торжества, например, на свадьбе. Не случайно за "пьяную" стрельбу предусмотрена ответственность по статье 20.13 КоАП. Поэтому МВД и предложило запретить оборот таких приспособлений, превращающий охолощенный Калашников в сигнальную ракетницу.